عريقات يُطلق مبادرة "حماية الطبيب ورجل الأمن لحماية أنفسنا"





جاء ذلك، بحضور محافظ أريحا والأغوار، جهاد أبو العسل وعدد من قادة الأجهزة الأمنية، ومدير عام صحة أريحا، أرب العناني، ومدير مستشفى أريحا الحكومي، د. ناصر العناني، وعضو نقابة الاطباء، الدكتور بشار فضل، والمهندس أحمد لافي من وزارة الزراعة، وأعضاء إقليم حركة (فتح).



وقال عريقات: "وصلتني رسالة من أمين سر حركة فتح في اقليم اريحا والاغوار من داخل سجون الاحتلال الاخ نائل ابو العسل قال فيها: انه حان وجاء الوقت للبدء بمبادرات شخصية ومجتمعية لدعم ابناء شعبنا ورئيسنا وحكومتنا في مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا".





كما جاءت المبادرة استجابة للدعوة التى اطلقها الصحفي عماد ابو سمبل، من خلال اذاعة الريحان؛ لتقديم يد العون والمساعدة للعاملين على امن وصحة ابناء شعبنا ، من القطاعين الصحي والأمني.



وتوجه عريقات بالتحية والتقدير للمواقف الاستراتيجية المحصنة وبعيدة النظر لاعلان رئيس دولة فلسطين محمود عباس (ابو مازن ) حالة الطوارئ دون تردد، ودون انتظار، لحماية ابناء شعبنا. وكذلك لرئيس مجلس الوزراء محمد اشتيه على الجهود المميزة لحكومته ولقيادات وكوادر الأجهزة الامنية ووزارة الصحة والقطاع الصحي الطبي وكل الوزارات المعنية وجميع ابناء شعبنا.



واضاف عريقات: "إن العالم لم يكن مستعدا لهذا الوباء، حيث نرى الدول العظمى تتداعى امامه ، وكذلك نحن لم نكن مستعدون له، ولكن بحكمة رئيسنا وكفاءة حكومتنا وقيادة فصائلنا فى منظمة التحرير الفلسطينية والوعي الفلسطيني في كل ارجاء العالم استطعنا ان نواجه ولا زلنا وسوف نواصل مواجهة هذا التحدي وهذا الخطر، ولذلك نأمل ان يبادر كل فلسطيني من ابناء شعبنا فى الوطن والشتات بدعم مبادرة الرئيس محمود عباس وجهود الحكومة الفلسطينية والقطاع الصحي الذي يعمل 24 ساعه على سلامتنا والقطاع الامني تاج رؤوسنا الذي يحمينا ويحافظ على امننا".



وتابع عريقات: "المبادرة التي نطرحها هي ان يبادر كل فلسطيني بتقديم ما يستطيع لفلسطين ومن اجل فلسطين، كل عائلة يمكنها ان تساهم نرجو منها ان تقدم ما تستطيع، وكل من يملك القدرة ان يقدم في بلده ومحافظته ليس فرادى، انما ان يبادر وبالتنسيق مع لجنة الطوارى التى يراسها المحافظ في كل محافظة ويراسها مباشرة رئيس الوزراء، بان يتبرع باي شيء ممكن حتى بالكلمة الطيبة، حتى يكون التعاضد والتكافل والتكامل والانسجام ونثبت للعالم اجمع ان الشعب الفلسطيني لا يستحق دولة واستقلال فقط، انما يستحق ان يكون قائدا ومبادرا في جميع انحاء العالم، هذه طبيعتنا وتضحياتنا كشعب فلسطيني".



هناك لدينا 5 آلاف اسير



وبين عريقات انه وبتوجيهات وتكليف من سيادة الرئيس محمود عباس ارسلت رسائل الى جميع انحاء العالم ، فقد ارسلت رسائل الى سكرتير الامم المتحدة، و امين عام منظمة التعاون الاسلامي، ورسيا والصين وبريطانيا وفرنسا، وجامعة الدول العربية ومنظمة الصحة العالمية والصليب الاحمر الدولي ودول الاتحاد الاوروبي كافة، وطالبتهم بالتدخل الفوري لالزام اسرائيل لتنفيذ ما عليها من التزامات وفق القوانين والاتفاقات الدولية لحماية الاسرى في اوقات الازمات وانتشار الاوبئة.



واوضح ان هناك 700 اسير فلسطيني وعلى راسهم الشيخ فؤاد الشوبكي وعمره 81 سنه ويعاني من امراض خطيرة ، منهم 200 مريض بامراض صدرية ورئوية مزمنة و200 طفل و42 امرأة، يجب اطلاق سراحهم فورا حسب المواد 21 و81 91 من ميثاق جنيف الرابع للعام 1949.



هدف المبادرة ان يقوم من يملك بالتبرع باي شي، وهذا لمساندة الرئيس والقطاعات الطبية والامنية الرسمية ، هذا الرئيس محمود عباس الذي وقف صابرا مثابرا صامدا امام اعتى قوى العالم منتصرا لحقوق شعبه ، لم ينكسر ولم ينهزم، هذه هي منظمة التحرير الفلسطينية، لهذا وجدت، وهي الكيان المعنوي والسياسي للشعب الفلسطيني، هذه حقوق شعبنا واسرانا وشهدائنا وجرحانا الذين لهم حقوق علينا .



واختتم عريقات بتاكيده اننا نواجه فيروس ووباء لا يعرف جنساً ولا ديناً ولا لوناً ولكننا لن نستسلم ولن ننهزم كابناء للشعب الفلسطيني، وسوف ننتصر على هذا الوباء وعلى وباء الاحتلال وسنصل الى حقنا في تقرير مصيرنا وتجسيد استقلال استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية.



من جانبه أكد محافظ اريحا والاغوار وبمناسبة يوم الارض، ان علينا ان نحافظ على نعمل جاهدين حفاظا على شعبنا ،كي نبقى متمسكون بالارض وحقوق شعبنا، وتقدم بالشكر للدكتور صائب عريقات على افكاره ومبادراته وهو قدوة لكل شخص من اجل تحيا البلد وتحيا فلسطين.



وضاف ابو العسل ان علينا العمل من اجل البقاء والصمود على هذه الارض وشكر الاجهزة الامنية والقطاع الصحي الذين يواصلون العمل ليلا ونهارا من اجل خدمة وحماية ابناء شعبنا تحت ظل قيادة فلسطينية على راسها السيد الرئيس محمود عباس الذي نشكره على توجيهاته ورئيس مجلس الوزراء د محمد اشتيه.



واضاف ابو العسل ان محافظة اريحا استقبلت اليوم 200 شخص من المواطنين الذين كانوا في الحجر الصحي في الاردن وكان يوما عصيبا على صحة اريحا والكوادر الطبيبة، ولكنهم عملوا بجد وجهد منقطع النظير في خدمة القادمين، ونشكر جلالة الملك عبدالله الثاني والحكومة الاردنية على رعايتهم لهم طيلة فترة الحجر في منطقة البحر الميت.



من جانبه اعرب د. أرب عناني، عن تقديره للمبادرة التي اطلقها د, عريقات بتقديمه مستلزمات للاطباء لمساعدتهم في حماية انفسهم وحماية الكوادر الطبية والامنية اثناء تقديم واجبهم، ونطلب من كافة الجهات تقديم ما تستطيع للمساعدة في حماية ابناء شعبنا لمواجهة هذا الوباء الذي لا يعرف حدودا ولا يميز بين الاديان.



وقدم العناني، شكره الى الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين ورئيس الوزراء ووزيرة الصحه على جهودهم وقراراتهم الحكيمة، مؤكدا ان القطاع الصحي سيعمل بكل ما اوتي من قوة على حماية ابناء شعبنا بمقدراتنا القليلة والبسيطة لاحتواء ذلك الفايروس برغم المعيقات العديدة و منها اجراءات الاحتلال التي تسمح بتنقل الوباء و الانتشار بين ابناء شعبنا.









رام الله - دنيا الوطنأطلق أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الدكتور صائب عريقات، أمس، مبادرة بعنوان (حماية الطبيب ورجل الأمن لحماية أنفسنا) حيث قدم كمواطن فلسطيني وكابن لفلسطين ولمحافظة أريحا والأغوار، هو وابناء عائلته 150 بدلة للأطباء (ألمانية الصنع) و12 ألفاً من الكفوف الطبية للقطاع الطبي ورجال الأمن.