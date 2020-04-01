شؤون فلسطينية

ملحم: آخر إصابتين بفيروس (كورونا) في غزة كانتا لسيدتين ستينتين

ملحم: آخر إصابتين بفيروس (كورونا) في غزة كانتا لسيدتين ستينتين
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، أن الاصابتين الجديدتين بفيروس كورونا في قطاع غزة هي لسيدتين ستينتين من مدينة رفح كانتا في الحجر الصحي.

وأشار المتحدث باسم الحكومة إلى أن نتائج فحوصات 110 عينات أخذت من عائدين عبر معبر الكرامة صباح أمس الثلاثاء، أظهرت بأنها غير مصابة بالمرض، حيث تم نقل العائدين إلى منازلهم في المحافظات.

وقال: "بذلك تكون جميع العينات التي أخذت من العائدين وعددها "200" عينة غير مصابة "، مشيرا إلى انهم وقعوا على تعهد بالالتزام بالحجر المنزلي لمدة 14 يوما، حفاظا على سلامتهم، وسلامة شعبهم.

وأظهرت نتائج جميع العينات التي أخضعت للفحص اليوم من جميع المحافظات وعددها 250 عينة  بأنها غير مصابة.

وفُتح أمس (معبر الكرامة) استثناءً؛ لعودة المواطنين العالقين في الأردن، على أن يتم إدخال دفعات أخرى لاحقاً.

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