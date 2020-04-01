وفاة عبد الله أبو سمهدانة محافظ الوسطى بغزة

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رام الله - دنيا الوطن

غيب الموت، فجر اليوم الأربعاء، عبد الله أبو سمهدانة، محافظ المنطقة الوسطى، في قطاع غزة.



ونعت مفوضية التعبئة والتنظيم، التابعة لحركة (فتح)، المحافظ أبو سمهدانة.



وشغل الراحل العديد من المناصب السياسية والوطنية، خلال التحاقه بالعمل الميداني دخل حركة فتح طيلة السنوات الماضية.