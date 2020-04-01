عربي

محافظتان في مصر فقط بدون "كورونا".. ما هما؟

محافظتان في مصر فقط بدون "كورونا".. ما هما؟
أرشيفية
كشفت صحيفة "مصراوي" المحلية عن تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية باستثناء محافظتين فقط.

ونقلت الصحيفة عن مصدران مسؤولان بوزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، إن المحافظتين هما "الوادي الجديد وشمال سيناء".

وسجلت مصر حتى مساء الاثنين، 656 إصابة بفيروس كورونا المستجد بينهم 150 متعافياً، و41 حالة وفاة، وفق آخر إحصاء رسمي لوزارة الصحة.

وتعمل وزارة الصحة على تطبيق الحجر المنزلي على سكان عدد من المناطق عقب ثبوت وجود حالات إيجابية بفيروس "كورونا" المستجد.

ويجري التنبيه على السكان بعدم مغادرة منازلهم مع توفير كافة الاحتياجات اللازمة لهم طوال فترة الحجز، كإجراء احترازي للحفاظ عليهم.

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