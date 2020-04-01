دولي

ترامب للأميركيين: استعدوا للأيام السوداء خلال أسبوعين

ترامب للأميركيين: استعدوا للأيام السوداء خلال أسبوعين
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه على الشعب الأميركي أن يستعد للأيام السوداء خلال الأسبوعين المقبلين.

وطالب الرئيس الأميركي، في المؤتمر الصحفي اليومي، مع خلية الأزمة في البيت الأبيض، حول تطوروات فيروس كورونا كل مواطن وشركة بالتضحية من أجل الولايات المتحدة.

وأوضح ترمب أنه "لم يكن هناك أي خيار سوى إغلاق البلاد لحماية المواطنين، ولفت إلى أنه أعلن سابقا أن الإدارة ستمدد هذه الإجراءات حتى أواخر أبريل.

وأعلن أن الخزانة ستساعد الشركات الصغيرة شرط دفعها رواتب موظفيها، موضحا أنه سيتم تقديم 52 مليار دولار كقروض للشركات الصغيرة.

وقال "نعطي المستشفيات المرونة لاستخدام منشآتها وفق أولوياتها".

يذكر، أن عدد الإصابات وصل إلى 185 ألف إصابة في الولايات المتحدة، فيما بلغ عدد الوفيات 3780 حالة وفاة.

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