أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) في سلطنة عُمان











رام الله - دنيا الوطنأعلن تلفزيون سلطنة عمان عبر حسابه على (تويتر) اليوم الثلاثاء أول حالة وفاة بسبب فيروس (كورونا)، وهي لمواطن عماني يبلغ من العمر (72 عاماً).وسجلت السلطنة حتى اليوم 192 حالة إصابة بفيروس (كورونا) وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).