قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة فتية من مدينة الخليل

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، ثلاثة فتية من مدينة الخليل.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الفتية: وائل أنور الطويل (17عاما) وعماد بسام عمرو (17 عاما) ومحمد هارون الطويل (17 عاما)، من منطقة الكرنتينا بالمدينة، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).