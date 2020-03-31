شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة فتية من مدينة الخليل

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة فتية من مدينة الخليل
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، ثلاثة فتية من مدينة الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الفتية: وائل أنور الطويل (17عاما) وعماد بسام عمرو (17 عاما) ومحمد هارون الطويل (17 عاما)، من منطقة الكرنتينا بالمدينة، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

أخبار ذات صلة

الائتلاف المدني لتعزيز السلم الأهلي يستنكر جريمة قتل رئيس مجلس قروي النصارية

الائتلاف المدني لتعزيز السلم الأهلي يستنكر جريمة قتل رئيس مجلس قروي النصارية

&#34;الاستشارية الفلسطينية&#34; تطالب بتوفير آليات واضحة للتعامل مع الفئات الضعيفة بحالات الحجر

"الاستشارية الفلسطينية" تطالب بتوفير آليات واضحة للتعامل مع الفئات الضعيفة بحالات الحجر

مؤسسات حقوقية تصدر تقريراً بشأن مخاطر تهدد حياة الأطقم الطبية بسبب انتهاكات الاحتلال

مؤسسات حقوقية تصدر تقريراً بشأن مخاطر تهدد حياة الأطقم الطبية بسبب انتهاكات الاحتلال

&#34;شبكة مستشفيات القدس&#34; توضح الإجراءات المتبعة لمواجهة وباء &#34;كورونا&#34;

"شبكة مستشفيات القدس" توضح الإجراءات المتبعة لمواجهة وباء "كورونا"

قوات الاحتلال ومستوطنون يواصلون اعتداءاتهم بالأغوار وطولكرم والخليل

قوات الاحتلال ومستوطنون يواصلون اعتداءاتهم بالأغوار وطولكرم والخليل

تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

ملحم يكشف نتائج فحوصات 90 عينة أُخذت من العائدين عبر (معبر الكرامة)

ملحم يكشف نتائج فحوصات 90 عينة أُخذت من العائدين عبر (معبر الكرامة)

عشراوي تنعى المناضل الثوري والسياسي اليوناني مانوليس غلازيوس

عشراوي تنعى المناضل الثوري والسياسي اليوناني مانوليس غلازيوس

التعليقات

الدنيا حكايات

إبراهيم ملحم و(كورونا) بنورة

إبراهيم ملحم و(كورونا) بنورة

شؤون فلسطينية

الائتلاف المدني لتعزيز السلم الأهلي يستنكر جريمة قتل رئيس مجلس قروي النصارية

الائتلاف المدني لتعزيز السلم الأهلي يستنكر جريمة قتل رئيس مجلس قروي النصارية

&#34;الاستشارية الفلسطينية&#34; تطالب بتوفير آليات واضحة للتعامل مع الفئات الضعيفة بحالات الحجر

"الاستشارية الفلسطينية" تطالب بتوفير آليات واضحة للتعامل مع الفئات الضعيفة بحالات الحجر

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة فتية من مدينة الخليل

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة فتية من مدينة الخليل

مؤسسات حقوقية تصدر تقريراً بشأن مخاطر تهدد حياة الأطقم الطبية بسبب انتهاكات الاحتلال

مؤسسات حقوقية تصدر تقريراً بشأن مخاطر تهدد حياة الأطقم الطبية بسبب انتهاكات الاحتلال

قوات الاحتلال ومستوطنون يواصلون اعتداءاتهم بالأغوار وطولكرم والخليل

قوات الاحتلال ومستوطنون يواصلون اعتداءاتهم بالأغوار وطولكرم والخليل

عشراوي تنعى المناضل الثوري والسياسي اليوناني مانوليس غلازيوس

عشراوي تنعى المناضل الثوري والسياسي اليوناني مانوليس غلازيوس

شاهد: موسيقيون يشاركون بمقطوعات موسيقية تحت الحجر

شاهد: موسيقيون يشاركون بمقطوعات موسيقية تحت الحجر

شاهد: شركة توزيع الكهرباء بغزة تنجح بتصميم جهاز تعقيم خاص متنقل

شاهد: شركة توزيع الكهرباء بغزة تنجح بتصميم جهاز تعقيم خاص متنقل

منوعات

استغلوا (إغلاق كورونا).. وسرقوا لوحة لفنان عالمي

استغلوا (إغلاق كورونا).. وسرقوا لوحة لفنان عالمي

الحجر المنزلي يجعل ديميت أوزدمير تنهي علاقتها الغرامية

الحجر المنزلي يجعل ديميت أوزدمير تنهي علاقتها الغرامية

مرام عبد العزيز: لساني طويل وعندي عقلية إجرامية

مرام عبد العزيز: لساني طويل وعندي عقلية إجرامية

بدور البراهيم تتعرض للسخرية بسبب &#34;اتفاقية الغيرة&#34; مع زوجها

بدور البراهيم تتعرض للسخرية بسبب "اتفاقية الغيرة" مع زوجها

نجمة &#34;آراب أيدول&#34; تعلن إصابتها بالكورونا وتكشف تفاصيل حالتها

نجمة "آراب أيدول" تعلن إصابتها بالكورونا وتكشف تفاصيل حالتها

شاهد: زوجة جورج سيدهم تروي تفاصيل رحلة مرضه وأيامه الأخيرة

شاهد: زوجة جورج سيدهم تروي تفاصيل رحلة مرضه وأيامه الأخيرة

شاهد: الخوف من كورونا يجمع أحلام وأصالة

شاهد: الخوف من كورونا يجمع أحلام وأصالة

شاهد.. دينا: لا يجوز ارتداء الـ (كمامة) أثناء الرقص

شاهد.. دينا: لا يجوز ارتداء الـ (كمامة) أثناء الرقص

شيماء الحاج لـ&#34;نضال الأحمدية&#34;: &#34;اللي بيته من إزاز ميحدفش الناس بالحجارة&#34;

شيماء الحاج لـ"نضال الأحمدية": "اللي بيته من إزاز ميحدفش الناس بالحجارة"

شاهد: نسرين طافش من داخل الحجر المنزلي &#34;رقص وغناء وطبخ&#34;

شاهد: نسرين طافش من داخل الحجر المنزلي "رقص وغناء وطبخ"

عربي

أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) في سلطنة عُمان

أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) في سلطنة عُمان

السعودية تُوجه دعوة لمسلمي العالم بشأن الحج والعمرة بسبب (كورونا)

السعودية تُوجه دعوة لمسلمي العالم بشأن الحج والعمرة بسبب (كورونا)

خمس وفيات جديدة بفيروس (كورونا) في مصر

خمس وفيات جديدة بفيروس (كورونا) في مصر

شاهد: الملك عبد الله يتجول في المحافظة &#34;المعزولة&#34; بدون كمامات أو قفازات

شاهد: الملك عبد الله يتجول في المحافظة "المعزولة" بدون كمامات أو قفازات