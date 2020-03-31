قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة فتية من مدينة الخليل
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، ثلاثة فتية من مدينة الخليل.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الفتية: وائل أنور الطويل (17عاما) وعماد بسام عمرو (17 عاما) ومحمد هارون الطويل (17 عاما)، من منطقة الكرنتينا بالمدينة، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، ثلاثة فتية من مدينة الخليل.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الفتية: وائل أنور الطويل (17عاما) وعماد بسام عمرو (17 عاما) ومحمد هارون الطويل (17 عاما)، من منطقة الكرنتينا بالمدينة، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
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