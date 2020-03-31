شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال ومستوطنون يواصلون اعتداءتهم بالأغوار وطولكرم والخليل

قوات الاحتلال ومستوطنون يواصلون اعتداءتهم بالأغوار وطولكرم والخليل
مستوطنون - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية اليوم الثلاثاء، انتهاكات واعتداءات من قوات الاحتلال والمستوطنين.

ففي الأغوار الشمالية أطلق مستوطن النار على الرعاة في منطقة موفيه خلال رعيهم لأغنامهم، كما نقل موقع (حرية نيوز).

وفي طولكرم، أغلقت جرافات الاحتلال اليوم طرقا زراعية تصل قريتي كفا وشوفة بعدد من القرى المجاورة بالسواتر الترابية مما يمنع تنقل المزارعين ووصولهم إلى أراضيهم بهدف الاستيلاء عليها وتوسيع مستوطنة "أفني حيفتس".

 وأفاد مزارعون أن قوات الاحتلال أجبرتهم على مغادرة البيوت البلاستيكية الزراعية تحت تهديد السلاح خلال عملهم بداخلها.

 كما امتدت الاعتداءات الى مدينة الخليل، حيث شرعت قوات الاحتلال ومستوطنو "كريات أربع" بالبناء في عمارة الرجبي المسلوبة، وتنفيذ أعمال تهويد بشارع واد النصارى مستغلين الحظر المقام على المواطنين في المنطقة بسبب فايروس كورونا.

كما تلقى المواطن عيسى محمد حمامدة اخطاراً بوقف العمل في بركس لتربية الماشية في قرية التبان شرق يطا بالتزامن مع عمليات اقتحام لعدة قرى وخرب لترهيب المواطنين.

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