تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) في قطاع غزة





وبذلك يرتفع عدد مصابي فيروس (كورونا) في القطاع إلى 12، في حين تُشير وزارة الصحة، بغزة، إلى أن أوضاع المصابين مستقرة ومطمئنة، حتى هذه اللحظة.

وأضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن المصابيْن الجديدين هما من بين المحجورين العائدين إلى قطاع غزة عبر (معبر رفح)، وحالتهما مُستقرة ومُطمئنة.