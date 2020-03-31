تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) في قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الصحة، بغزة، في وقت متأخر من مساء اليوم الثلاثاء، بتسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد -19).
أفادت وزارة الصحة، بغزة، في وقت متأخر من مساء اليوم الثلاثاء، بتسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد -19).
وأضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن المصابيْن الجديدين هما من بين المحجورين العائدين إلى قطاع غزة عبر (معبر رفح)، وحالتهما مُستقرة ومُطمئنة.
وبذلك يرتفع عدد مصابي فيروس (كورونا) في القطاع إلى 12، في حين تُشير وزارة الصحة، بغزة، إلى أن أوضاع المصابين مستقرة ومطمئنة، حتى هذه اللحظة.
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