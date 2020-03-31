شؤون فلسطينية

ملحم يكشف نتائج فحوصات 90 عينة أُخذت من العائدين عبر (معبر الكرامة)

ملحم يكشف نتائج فحوصات 90 عينة أُخذت من العائدين عبر (معبر الكرامة)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، في وقت متأخر من مساء اليوم الثلاثاء: إن نتائج الفحوصات لـ 90 عينة أُخذت من العائدين عبر (معبر الكرامة) سليمة.

وأضاف في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): أنهم أُخضعوا للحجر المنزلي في محافظاتهم.

وتم نقل العائدين إلى منازلهم في المحافظات، بعد أن وقعوا على تعهد بالالتزام بالحجر المنزلي، لمدة 14 يوماً، حفاظاً على سلامتهم، وسلامة شعبهم.

وأضاف ملحم: أنه سيتم الإعلان عن باقي العينات للعائدين وعددها 110، فور الانتهاء من عملية الفحص، التي تتم في المختبر المركزي لوزارة الصحة، برام الله، ومختبر الوزارة في بيت لحم.

وكان ملحم قال في الإيجاز الصحفي مساء اليوم: إنه لا إصابات جديدة بفيروس (كورونا) حتى اللحظة، مشيراً إلى أن هناك 522 عينة قيد الفحص في المختبر المركزي بمدينة رام الله، وفي مختبر بيت لحم، وستعلن نتائجها حال ظهورها.

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