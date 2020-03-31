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837 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) بيوم واحد في إيطاليا

837 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) بيوم واحد في إيطاليا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت إيطاليا اليوم الثلاثاء، تسجيل 837 وفاة، و4053 إصابة جديدة، بفيروس (كورونا) في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال مدير مكتب الحماية المدنية الإيطالي، أنجيلو بوريلي، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إن عدد المتوفين في إيطاليا جراء (كورونا) ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية 837 حالة ووصل إلى 12428 بعدما كان 11591 حالة أمس الاثنين، فيما بلغ المعدل اليومي الأخير 812 حالة.

وذكر بوريلي أن الحصيلة الإجمالية للإصابات المسجلة بكورونا في البلاد ارتفعت 4053 حالة وبلغت 105792 بعد أن كانت 101739 مساء الاثنين، كما نقل موقع (روسيا اليوم).

وكانت وكالة (رويترز) للأنباء نقلت عن مصدر مطلع يوم الثلاثاء، إن عدد وفيات الفيروس، في منطقة لومبارديا بشمال إيطاليا زاد حوالي 381 حالة في يوم واحد إلى نحو 7199.

وهذا العدد أقل بكثير من عدد الوفيات المسجل يوم الاثنين، وهو 458 حالة وفاة، وهو أقل عدد وفيات في يوم واحد منذ يوم 25 مارس آذار.

وأضاف المصدر أن عدد المصابين بـ (كورونا) في لومبارديا زاد بنحو 1047 حالة إلى 43208 شخصا.

وهذه الزيادة في الحالات أقل أيضا من عدد 1154 حالة جديدة المسجل يوم الاثنين و1592 حالة يوم الأحد.

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