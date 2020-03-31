شاهد: موسيقيون يشاركون بمقطوعات موسيقية تحت الحجر

رام الله - دنيا الوطنشارك ثلاثة موسيقيين فلسطينيين مقطوعاتهم الموسيقية التي قاموا بتأليفها من الحجر المنزلي، عبر برنامج "طلات ثقافية" الذي تبثه وزارة الثقافة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الثلاثاء، والفنانون هم: لؤي بلعاوي من جنين، منتصر جبريني من رام الله، تامر ساحوري من بين لحم.وقال الموسيقي تامر ساحوري: إن هذه المبادرة تهدف إلى نشر الموسيقى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لخلق حالة تفاعل مع الجمهور الفلسطيني، في ظل تزاحم الأخبار من هنا وهناك، فالموسيقى هي ملاذ الكثيرين، لأنها تعطي الشعور بالسلام والحب للناس، مضيفاً أن هذه المبادرة تأتي للتخفيف عن الفنانين أنفسهم وعائلاتهم، وأن واجبهم يتمثل بالوصول للناس، كي لا نقف عاجزين أمام هذا الوباء، فكلنا مطالبون بأن نقدم شيئاً للمجتمع.وقال ساحوري: إن الفنانين يؤكدون من خلال مقطوعاتهم الموسيقية في زمن (كورونا) أن الشعب الفلسطيني شعب محب للحياة، ومتمسك بالأمل وعزيمته قوية وصلبة، رغم كلالظروف الصعبة التي مررنا ونمر بها، موجهاً دعوة للفنانين بشكل عام والموسيقيين بشكل خاص إلى نشر الموسيقى عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومن الشرفات، وأسطح المنازل، لأن الموسيقى ليس لها حدود أو مكان، بالإضافة إلى الاستفادة من الحجر المنزلي لإنتاج الموسيقى والتلحين والتدريب.وكان الفنان الكبير عمار حسن قد شارك جمهور "طلات ثقافية"، أمس الإثنين، بسهرة على الهواء عزف وغنى مجموعة من أجمل أغانيه كما أجاب على أسئلة المشاركين عن تجربته الفنية.وكانت وزارة الثقافة الفلسطينية قد أطلقت سلسلة من المبادرات الثقافية الافتراضية شملت تقديم رسائل للمواطنين من كبار فناني فلسطين كالفنان محمد عساف، ريم تلحمي، عمار حسن، صفاء سلطان، وسام جبران وغيرهم، كنصائح وإرشادات خلال فترة الحجر عبر مبادرة "وطنك_ صحتك_ الك، فيما أطلقت الوزارة أيضاً البرنامج الثقافي "طلات ثقافية" التي تستضيف من خلاله نخبة من الأدباء والكتاب والشعراء والسينمائيين والمسرحيين، كمحمود شقير، عبد الله عيسى، وناصر رباح أحمد أبو سلعوم، وتقديم ندوات أدبية، وأمسيات شعرية، وعروض مسرحية عبرالإنترنت.