غنام توجه تحذيراً بشأن تداول شائعات (كورونا) ضمن ما يسمى "كذبة نيسان"

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت محافظ رام الله والبيرة د.ليلى غنام مساء الثلاثاء، تعميماً يمنع تداول الشائعات ضمن ما يطلق عليه كذبة نيسان، او اي صيغة اخرى .



وقالت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "ونحن على بعد ساعات من الأول من نيسان/إبريل وما يرافقه من مزاح و تعليقات بمسمى "كذبة نيسان"، فإن اي تعليق او شكوى تتعلق بفيروس (كورونا) سيتم التعامل معها بأعلى درجات الضبط وفقاً للقانون".



وأكدت المحافظ غنام، "أننا وفي ظل الأزمة وحالة الطوارئ المعلنة لمنع تفشي فيروس (كورونا) لن نسمح بأي تلاعب بعواطف المواطنين خصوصاً في هذه الظروف الدقيقة.



ودعت الجميع إلى تحلي بالمسؤولية خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرة وعي شعبنا سبيل الخلاص من الأزمة بأقل الأضرار .