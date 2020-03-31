شاهد: شركة توزيع الكهرباء بغزة تنجح بتصميم جهاز تعقيم خاص متنقل





يأتي ذلك لتحقيق أعلى درجات المأمونية للمواطنين والموظفين، حيث ينفث الجهاز رذاذاً صحياً معقماً قبل دخول أي شخص لمبانى ومرافق الشركة بالاضافة لإجراءات حماية أخرى داخل تلك المرافق، وفق تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه.

















رام الله - دنيا الوطننجحت شركة توزيع الكهرباء بمحافظات غزة، بتصميم جهاز تعقيم خاص متنقل يعمل بنظام الكتروني ذكي بجهود ذاتية.