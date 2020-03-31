تذبذب في درجات الحرارة وفرص ضعيفة لتساقط الأمطار بفلسطين









درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:



المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 14-8 17-8 19-9 بيت لحم 14-8 17-8 19-9 رام الله والبيرة 13-7 16-7 18-8 طولكرم 18-12 20-11 22-12 نابلس 15-9 18-9 20-10 قلقيلية 18-12 20-11 22-12 جنين 17-12 20-11 22-11 سلفيت 14-8 17-8 19-9 طوباس 17-12 20-11 22-11 روابي 15-9 18-9 20-10 الخليل 13-7 16-7 18-8 غزه 20-13 22-12 23-13 أريحا 24-16 25-15 27-16 خانيونس 20-13 22-12 23-13 الأغوار الشمالية 22-14 23-13 25-14 رفح 19-12 21-11 24-14 والله تعالى أعلم





2- تدني مدى الرؤيا الأفقية.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:والله تعالى أعلم

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو، الأربعاء، غائماً جزئياً إلى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو بارداً نسبياً إلى بارد، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية ومثيرة للغبار احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً بارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح شمالية غربية الى غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.الخميس: يكون الجو غائماً جزئيا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ليصبح الجو معتدلاً في معظم المناطق نهاراً وبارداً ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتبقى فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.الجمعة: يكون الجو غائماً جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات ليصبح الجو معتدلاً في معظم المناطق،والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.السبت: يكون الجو غائماً جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات ليصبح الجو حارا نسبيا في معظم المناطق، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين خاصة يوم الأربعاء من خطر:1- الانخفاض الحاد في درجات الحرارة.