شؤون فلسطينية

تذبذب في درجات الحرارة وفرص ضعيفة لتساقط الأمطار بفلسطين

تذبذب في درجات الحرارة وفرص ضعيفة لتساقط الأمطار بفلسطين
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو، الأربعاء، غائماً جزئياً إلى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو بارداً نسبياً إلى بارد، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية ومثيرة للغبار احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً بارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح شمالية غربية الى غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

 
الخميس: يكون الجو غائماً جزئيا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ليصبح الجو معتدلاً في معظم المناطق نهاراً وبارداً ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتبقى فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة: يكون الجو غائماً جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات ليصبح الجو معتدلاً في معظم المناطق،والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت: يكون الجو غائماً جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات ليصبح الجو حارا نسبيا في معظم المناطق، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين خاصة يوم الأربعاء من خطر:

1-  الانخفاض الحاد في درجات الحرارة. 

2- تدني مدى الرؤيا الأفقية.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: 

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 14-8 17-8 19-9 بيت لحم 14-8 17-8 19-9
رام الله والبيرة 13-7 16-7 18-8 طولكرم 18-12 20-11 22-12
نابلس 15-9 18-9 20-10 قلقيلية 18-12 20-11 22-12
جنين 17-12 20-11 22-11 سلفيت 14-8 17-8 19-9
طوباس 17-12 20-11 22-11 روابي 15-9 18-9 20-10
الخليل 13-7 16-7 18-8 غزه 20-13 22-12 23-13
أريحا 24-16 25-15 27-16 خانيونس 20-13 22-12 23-13
الأغوار الشمالية 22-14 23-13 25-14 رفح 19-12 21-11 24-14
والله تعالى أعلم


أخبار ذات صلة

&#34;شبكة مستشفيات القدس&#34; توضح الإجراءات المتبعة لمواجهة وباء &#34;كورونا&#34;

"شبكة مستشفيات القدس" توضح الإجراءات المتبعة لمواجهة وباء "كورونا"

قوات الاحتلال ومستوطنون يواصلون اعتداءتهم بالأغوار وطولكرم والخليل

قوات الاحتلال ومستوطنون يواصلون اعتداءتهم بالأغوار وطولكرم والخليل

تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

ملحم يكشف نتائج فحوصات 90 عينة أُخذت من العائدين عبر (معبر الكرامة)

ملحم يكشف نتائج فحوصات 90 عينة أُخذت من العائدين عبر (معبر الكرامة)

عشراوي تنعى المناضل الثوري والسياسي اليوناني مانوليس غلازيوس

عشراوي تنعى المناضل الثوري والسياسي اليوناني مانوليس غلازيوس

شاهد: موسيقيون يشاركون بمقطوعات موسيقية تحت الحجر

شاهد: موسيقيون يشاركون بمقطوعات موسيقية تحت الحجر

غنام توجه تحذيراً بشأن تداول شائعات (كورونا) ضمن ما يسمى &#34;كذبة نيسان&#34;

غنام توجه تحذيراً بشأن تداول شائعات (كورونا) ضمن ما يسمى "كذبة نيسان"

شاهد: شركة توزيع الكهرباء بغزة تنجح بتصميم جهاز تعقيم خاص متنقل

شاهد: شركة توزيع الكهرباء بغزة تنجح بتصميم جهاز تعقيم خاص متنقل

التعليقات

الدنيا حكايات

إبراهيم ملحم و(كورونا) بنورة

إبراهيم ملحم و(كورونا) بنورة

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال ومستوطنون يواصلون اعتداءتهم بالأغوار وطولكرم والخليل

قوات الاحتلال ومستوطنون يواصلون اعتداءتهم بالأغوار وطولكرم والخليل

عشراوي تنعى المناضل الثوري والسياسي اليوناني مانوليس غلازيوس

عشراوي تنعى المناضل الثوري والسياسي اليوناني مانوليس غلازيوس

شاهد: موسيقيون يشاركون بمقطوعات موسيقية تحت الحجر

شاهد: موسيقيون يشاركون بمقطوعات موسيقية تحت الحجر

شاهد: شركة توزيع الكهرباء بغزة تنجح بتصميم جهاز تعقيم خاص متنقل

شاهد: شركة توزيع الكهرباء بغزة تنجح بتصميم جهاز تعقيم خاص متنقل

الدفاع المدني ينفذ 46 عملية تعقيم و119 جولة سلامة بالمحافظات الفلسطينية

الدفاع المدني ينفذ 46 عملية تعقيم و119 جولة سلامة بالمحافظات الفلسطينية

&#34;الخارجية&#34; تهنئ نجاح عملية التصويت على تعديل الدستور والانتخابات التشريعية في غينيا

"الخارجية" تهنئ نجاح عملية التصويت على تعديل الدستور والانتخابات التشريعية في غينيا

قوات الاحتلال تُصعّد اعتداءاتها على أحياء مدينة القدس

قوات الاحتلال تُصعّد اعتداءاتها على أحياء مدينة القدس

&#34;الاقتصاد&#34; تُفشل محاولة تسويق 14 طن سلعٍ تالفة في بلدة الزعيم

"الاقتصاد" تُفشل محاولة تسويق 14 طن سلعٍ تالفة في بلدة الزعيم

منوعات

استغلوا (إغلاق كورونا).. وسرقوا لوحة لفنان عالمي

استغلوا (إغلاق كورونا).. وسرقوا لوحة لفنان عالمي

الحجر المنزلي يجعل ديميت أوزدمير تنهي علاقتها الغرامية

الحجر المنزلي يجعل ديميت أوزدمير تنهي علاقتها الغرامية

مرام عبد العزيز: لساني طويل وعندي عقلية إجرامية

مرام عبد العزيز: لساني طويل وعندي عقلية إجرامية

بدور البراهيم تتعرض للسخرية بسبب &#34;اتفاقية الغيرة&#34; مع زوجها

بدور البراهيم تتعرض للسخرية بسبب "اتفاقية الغيرة" مع زوجها

نجمة &#34;آراب أيدول&#34; تعلن إصابتها بالكورونا وتكشف تفاصيل حالتها

نجمة "آراب أيدول" تعلن إصابتها بالكورونا وتكشف تفاصيل حالتها

شاهد: زوجة جورج سيدهم تروي تفاصيل رحلة مرضه وأيامه الأخيرة

شاهد: زوجة جورج سيدهم تروي تفاصيل رحلة مرضه وأيامه الأخيرة

شاهد: الخوف من كورونا يجمع أحلام وأصالة

شاهد: الخوف من كورونا يجمع أحلام وأصالة

شاهد.. دينا: لا يجوز ارتداء الـ (كمامة) أثناء الرقص

شاهد.. دينا: لا يجوز ارتداء الـ (كمامة) أثناء الرقص

شيماء الحاج لـ&#34;نضال الأحمدية&#34;: &#34;اللي بيته من إزاز ميحدفش الناس بالحجارة&#34;

شيماء الحاج لـ"نضال الأحمدية": "اللي بيته من إزاز ميحدفش الناس بالحجارة"

شاهد: نسرين طافش من داخل الحجر المنزلي &#34;رقص وغناء وطبخ&#34;

شاهد: نسرين طافش من داخل الحجر المنزلي "رقص وغناء وطبخ"

عربي

السعودية تُوجه دعوة لمسلمي العالم بشأن الحج والعمرة بسبب (كورونا)

السعودية تُوجه دعوة لمسلمي العالم بشأن الحج والعمرة بسبب (كورونا)

خمس وفيات جديدة بفيروس (كورونا) في مصر

خمس وفيات جديدة بفيروس (كورونا) في مصر

شاهد: الملك عبد الله يتجول في المحافظة &#34;المعزولة&#34; بدون كمامات أو قفازات

شاهد: الملك عبد الله يتجول في المحافظة "المعزولة" بدون كمامات أو قفازات

وفاة عبد الحليم خدام نائب الرئيس السوري سابقًا

وفاة عبد الحليم خدام نائب الرئيس السوري سابقًا