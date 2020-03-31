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ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا) في إسرائيل إلى 5358

ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا) في إسرائيل إلى 5358
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا) في إسرائيل، إلى 5358 بعد تشخيص حالات جديدة.

ووفق وزارة الصحة الإسرائيلية، فإنه من بين المصابين 94 بحالة خطيرة، فيما وصل عدد الوفيات 20 حالة.

يأتي ذلك في الوقت الذي أوعز فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو الى وزارة الجيش بشراء اطقم لاجراء 30 الف مسحة مخبرية بواسطة عود قطني لاكتشاف الفيروس في اليوم الواحد.

ومن الجدير ذكره أن، نتنياهو يخضع للحجر الصحي المنزلي طوعا مع عدد من افراد طاقمه المقرب لعدة ايام واجراء فحص لاكشاف ما اذا كانوا قد أصيبوا بعدوى (كورونا) وذلك بعد ان اتضح ان مستشارة له ريفكا فالوخ، مصابة بالفيروس.

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