الدفاع المدني ينفذ 46 عملية تعقيم و119 جولة سلامة بالمحافظات الفلسطينية



فيما نفذت طواقم الوقاية والسلامة العامة 119 جولة سلامة على منشآت مختلفة بالمحافظات كما وتعاملت طواقمنا مع 19 حادث اطفاء وانقاذ، وفق تصريح وصل "دنيا الوطن".



ونوه التقرير أن عمليات التعقيم في مختلف المحافظات تتركز على مداخل المدن والمرافق الحيوية والتي يوجد بها اصابات وحواجز الاجهزة الامنية، في اطار الانسجام مع لجان الطوارئ العاملة في مواجهة هذا الوباء.



وشملت جولات الوقاية والسلامة زيارة المخابز ومحطات والوقود وغاز ومركبات توزيع الغاز للتأكد من تطبيق كافة اجراءات الوقاية والسلامة العامة وضمان الحد من انتشار الفيروس.



وفي سياق التدخلات اليومية لطواقم الاطفاء والانقاذ كانت التعامل مع 19 استجابة ابرزها اصطدام شاحنة بشرفة منزل على الطريق العام في محافظة بيت لحم نتج عنه انهيار جزئي للشرفة وعمل الطاقم على تأمين المكان دون وقوع اصابات.

















رام الله - دنيا الوطننفذ الدفاع المدني خلال 24 ساعة الماضية 46 عملية تعقيم في محافظات الوطن المختلفة ضمن الدور الذي ينفذه الدفاع المدني بمواجهة فيروس (كورونا).