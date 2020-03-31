"الخارجية" تهنئ نجاح عملية التصويت على تعديل الدستور والانتخابات التشريعية في غينيا

وزارة الخارجية الفلسطينية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

تتقدم وزارة الخارجية والمغتربين إلى جمهورية غينيا بأطيب التهاني والأمنيات لنجاحهم في المسيرة الديمقراطية ونجاح الانتخابات التشريعية والتصويت على تعديل الدستور.



وتؤكد وزارة الخارجية والمغتربين على وحدة مكونات الشعب الغيني وعلى حكمة القيادة والشعب الغيني في ادارة مسيرة الانتخابات وتجاوزها سريعا العنف الذي صاحب الإنتخابات في بعض الحالات المعزولة ،كما وتعتبر الإنتخابات شأناً داخلياً غينيا يعبر عن قرار الشعب ، وتجدد رفضها لأي تدخل أجنبي بقرار الشعب الغيني وقيادتة الشرعية المنتخبة عبر صناديق الاقتراع .



كما وتحترم وزارة الخارجية والمغتربين قرار واختيار الشعب الغيني باتخاذ هذه الخطوة الهامة، وتأمل أن تدعم جميع الأطراف في جمهورية غينيا الحوار والتشاور من أجل استمرار الاستقرار والازدهار والأمن بما ينعكس بشكل بناء على الخطط التنموية وتقدم غينيا.



تتمنى وزارة الخارجية والمغتربين مزيداً من التوفيق والنجاح للحكومة والشعب في جمهورية غينيا الصديقة وتعبر عن تطلعها لتعزيز التعاون التنموي في مجالات مختلفة بما يعكس عمق الروابط التاريخية ويمهد لمستقبل علاقات يعكس مصلحة الطرفين.