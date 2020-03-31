بريطانيا تُسجل عدداً قياسياً من الوفيات بفيروس (كورونا)





ويعد هذا الرقم، ضعف العدد الذي سجلته خلال الـ 24 ساعة قبل الماضية، وفق ما نقلت قناة (العربية).



وقالت وزارة الصحة عبر حسابها على (تويتر): "لغاية الساعة الخامسة بعد الظهر (16,00 ت.غ)، توفي للأسف 1789 شخصاً من بين من تم إدخالهم إلى المستشفيات" للعلاج من الفيروس، أي بارتفاع عن 1408 وفيات الاثنين.



وسجل أعلى عدد وفيات سابق السبت مع 260 حالة، وانخفض هذا إلى 180، الاثنين.



وتأكدت إصابة نحو 25150 شخصاً بالفيروس حتى الآن في بريطانيا، ومن بينهم رئيس الوزراء بوريس جونسون، وهي زيادة يومية بمعدل 3009 حالات.

رام الله - دنيا الوطنسجلت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، عدداً قياسياً من الوفيات بفيروس (كورونا) بلغ 381 وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.