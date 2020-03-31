استمرار الأرقام "المفزعة" بعدد وفيات فيروس (كورونا) في إسبانيا

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت إسبانيا 849 حالة وفاة بفيروس (كورونا) مساء الاثنين، وهو أعلى عدد للوفيات، يُسجل في 24 ساعة منذ ظهور الوباء في البلاد.



وارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 8189 يوم الثلاثاء من 7340 يوم الاثنين، في حين ارتفع عدد الإصابات بـ (كورونا) إلى 94417 من 85195 حالة يوم الاثنين، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).



وتعد إسبانيا، ثاني أكثر دولة، تضرراً بالمرض من حيث عدد الوفيات بعد إيطاليا، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى أكثر من ألفين في يوم واحد، ليبلغ 19259 شخصاً في حين أُدخل 5607 مصابين إلى العناية المركزة.