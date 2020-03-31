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السعودية تُوجه دعوة لمسلمي العالم بشأن الحج والعمرة بسبب (كورونا)

السعودية تُوجه دعوة لمسلمي العالم بشأن الحج والعمرة بسبب (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
دعت الحكومة السعودية، المسلمين في كل أنحاء العالم، إلى التريث، قبل وضع أي خطط خاصة بالحج، أو العمرة في ظل أزمة جائحة فيروس (كورونا) المستجد.

وقال وزير الحج السعودي، محمد صالح بن طاهر، اليوم الثلاثاء، إن المملكة، تحث المسلمين في كل أنحاء العالم على التريث قبل وضع خطط لأداء فريضة الحج أو مناسك العمرة هذا العام، إلى أن تتضح الرؤية أكثر بخصوص جائحة فيروس (كورونا) المستجد، وفق (روسيا اليوم).

وشدد بن طاهر، على أن المملكة، مهتمة بسلامة جميع المعتمرين والزوار، مضيفاً أن المتواجدين في فنادق العزل الصحي، يتمتعون بصحة جيدة، وتمت إعادة المبالغ لمن حصل على تأشيرات العمرة ولم يعتمر.

وأشار إلى أن هناك تنسيقاً كبيراً مع وزارة الصحة السعودية؛ لتقديم الخدمات للمعتمرين، مشيراً إلى أن السعودية، تقدم الرعاية لـ 1200 معتمر، لم يستطيعوا العودة لبلدانهم.

وسبق، أن أغلقت السعودية كل المساجد، وبينها الحرم المكي والمسجد النبوي في المدينة المنورة، مع تعليق معظم الرحلات الجوية مع الدول الأجنبية، وفرض قيود واسعة على التنقلات داخل المملكة، بإطار إجراءات مكافحة انتشار فيروس (كورونا).

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