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خمس وفيات جديدة بفيروس (كورونا) في مصر

خمس وفيات جديدة بفيروس (كورونا) في مصر
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الصحة المصرية، مساء اليوم الثلاثاء، بتسجيل خمس وفيات، و54 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة المصرية، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس (كورونا) المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 710 حالات من ضمنهم 157 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و46 حالة وفاة، وفق ما ذكر موقع (روسيا اليوم).

من جهة أخرى، وافقت مصر على المشاركة في الاختبارات السريرية، لتقييم فعالية الأدوية المطروحة، كعلاج لفيروس (كورونا).

وقال مسؤول برامج الترصد والاستعداد والاستجابة، بمكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، الدكتور عمر أبو العطا: إن "مصر إحدى الدول التي وافقت على المشاركة في الإجراءات والاختبارات السريرية"، وفق ما نقلت وكالة أنباء الصين (شينخوا).

وأوضح أبو العطا، خلال مؤتمر صحفي عقدته منظمة الصحة العالمية، أن "هناك نوعين مطروحين من الأدوية، هما أدوية تم الموافقة لها لمعالجة أمراض أخرى، وأدوية لم يتم الموافقة عليها، ونحن نجري دراسات وأبحاث؛ للتأكد من مدى فاعلية الدواء".

وأضاف أن "الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها مصر، تتم في وقت متزامن لتحقيق الغرض المطلوب منها، وكلما أمكن الالتزام بهذه الإجراءات، سواء على نطاق الدولة أو النطاق المجتمعي أو المنشآت الصحية، ستنخفض معدلات الإصابة".

وتابع أنه "إذا تم اتباع الإجراءات، تستطيع مصر رسم المنحنى الوبائي الخاص بها، وتحديد مصيرها".

وأشار أبو العطا إلى أن "90% من المصابين في مصر تتراوح أعمارهم بين (20 إلى 80 عاماً)، ومتوسط العمر 46 عاماً، وحالة عامان، وهناك حالات تبلغ (90 عاماً)"، ونوه إلى أن "معدلات الوفاة في مصر 6.5%" من المصابين بالفيروس.

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