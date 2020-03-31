الاحتلال يُصدر أول إحصائية لعدد المصابين بفيروس (كورونا) بالقدس

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت بلدية الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة القدس، أن 16 مقدسياً مصابون بفيروس (كورونا) من القاطنين داخل جدار الفصل العنصري.



وحسب وكالة (وفا) فقد أظهرت احصائية نشرتها بلدية الاحتلال، أن توزيع الحالات كالتالي:



صور باهر: حالة واحدة، كفر عقب: حالة واحدة، العيسوية: حالتان، الطور: حالة واحدة، شرفات: حالة واحدة، بيت حنينا: حالتان، بيت صفافا: 4 حالات، البلدة القديمة: 4 حالات,



وهذه هي الإحصائية الأولى، التي تصدر عن سلطات الاحتلال بخصوص المصابين داخل القدس، فيما وصل عدد المصابين في ضواحي القدس 38 مواطناً يتركزون في بدو، وقطنة، والقبيبة، وحزما، وفق (وفا).