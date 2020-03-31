شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تُصعّد اعتداءاتها على أحياء مدينة القدس

قوات الاحتلال تُصعّد اعتداءاتها على أحياء مدينة القدس
اعتقالات - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، من حملات المداهمة والاعتقال في أحياء مدينة القدس.

وخلال ساعات اليوم، اعتقلت قوات الاحتلال، عدداً من الشبان من قرية العيساوية، من بينهم نور محيسن، وحسام عليان، ومحمد مصطفى، ومجد وداوود درباس، وفادي أبو الحمص، كما تعرض المواطن مرعي درباس، للضرب المبرح داخل البلدة، قبل اعتقاله وفرض الاحتلال، مخالفات لشبان في بلدة الطور، بقيمة خمسة آلاف شيكل، بحجة التجمع في الشارع.

وفي بلدة صور باهر، اندلعت مساء اليوم، مواجهات مع قوات الاحتلال، التي أطلقت قنابل الغاز تجاه المواطنين، واعتقلت عدداً منهم بعد مصادرتها طروداً غذائية مخصصة للعائلات المقدسية، كما نقل موقع (حرية نيوز).

وسبق أن شهد مخيم شعفاط في القدس، اشتباكاً مسلحاً بين مقاومين وقوات الاحتلال، ترافقت مع مواجهات عنيفة، عقب اقتحام مئات المستعربين، والقوات الخاصة للمخيم، اعتقل خلالها تسعة مواطنين، بينهم سيدة، كما أصيب بعض الشبان بالاختناق.

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