انخفاض ملحوظ بأسعار الغاز والمحروقات لشهر أبريل

كشفت الهيئة العامة للبترول، عن أسعار الوقود في فلسطين لشهر نيسان/ أبريل 2020، والتي ستباع اعتباراً من منتصف ليلة الثلاثاء/ الأربعاء.





وحسب الهيئة، فقد سجلت الأسعار هبوطاً حاداً إلى أدنى مستوى منذ كانون الثاني/ يناير 2002، حيث هوى سعر ليتر البنزين (95 أوكتان) الأكثر شعبية في السوق المحلية إلى 4.81 شيكلاً، نزولاً من أسعار آذار/ مارس الجاري البالغة 5.84 شيكلاً، بتراجع بلغ 1.03 شيكل.





وتراجع سعر ليتر البنزين 98 أوكتان للمرة الثالثة منذ قرابة 5 شهور، إلى 5.59 شيكلا اعتباراً من يوم غد الأربعاء، مقارنة مع 6.54 شيكلاً في الوقت الحالي، بهبوط 95 أغورة.





وجاءت أسعار أسطوانات الغاز فقط على النحو التالي: سعر أسطوانة الغاز 5 كلغم، للمستهلك 27 شيكل في محل الموزع، وفق البيان الرسمي.





بينما تباع أسطوانة الغاز 12 كلغم للمستهلك بقيمة 64 شيكلاً في محل الموزع دون تغيير عن سعر الشهر السابق، فيما سعر أسطوانة الغاز 48 كغم، فتباع للمستهلك 256 شيكلاً في محل الموزع.