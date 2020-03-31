شؤون فلسطينية

"الاقتصاد" تُفشل محاولة تسويق 14 طن سلعٍ تالفة في بلدة الزعيم

"الاقتصاد" تُفشل محاولة تسويق 14 طن سلعٍ تالفة في بلدة الزعيم
رام الله - دنيا الوطن
أفشلت وزارة الاقتصاد الوطني، مساء اليوم الثلاثاء، محاولة تسويق 14 طناً من السلع التالفة، عبارة عن مكسرات وبهارات وتمور، تم ضبطها داخل مستودع تجاري في بلدة الزعيّم، شرق مدينة القدس.

جاء ذلك، خلال جولة رقابية مشتركة نفذتها طواقم حماية المستهلك، التابعة لمديرية الاقتصاد في محافظة القدس على المحال التجارية، بالتعاون مع طواقم وزارة الصحة، وجهاز الأمن الوقائي.

وبينت الوزارة، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الطواقم عثرت على المضبوطات داخل المستودع، الذي كان يود صاحبه تسويقها للمحال التجارية، الأمر الذي يشكل خطراً على صحة وسلامة المواطنين، مؤكدة إتلاف الكمية المضبوطة، وإحالة ملف التاجر للنيابة العامة، لمكافحة الجرائم الاقتصادية، لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه.

وفي سياق آخر، أغلقت مديرية وزارة الاقتصاد الوطني في محافظة نابلس، بالتعاون مع الضابطة الجمركية والأمن الوقائي، محلاً تجارياً لرفعه سعر سلعة البيض المحدد في قائمة السقف السعري الاسترشادي للسلع الأساسية، وأحالت التاجر والموزع الرئيسي للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية.

وبين مدير دائرة حماية المستهلك في مديرية الاقتصاد الوطني بنابلس، فهد درويش، أن الإغلاق، جاء بناء على شكوى، وردت من مواطن بشأن بيع "كرتونة البيض" بسعر 20 شيكلاً، في تجاوز للسقف السعري المعلن، مؤكداً أنه جرى اتخاذ المقتضى القانوني المتبع.

يشار إلى أن وزارة الاقتصاد الوطني، نشرت قائمة السقف السعري الاسترشادي لسبعة أصناف من ضمنها بيض المائدة، الذي حدد سعره بـ 17 شيكلاً وزن (1 كغ و900 غم) و18 شيكلاً وزن (2 كغ و200 غم).

ومن الجدير ذكره، أن الوزارة، أحالت منذ ظهور فيروس (كورونا) في فلسطين، وحتى اليوم، 46 ملفاً إلى النيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، لعدم إشهار الأسعار، والتلاعب بأسعار السلع المحددة في قائمة السعر الاسترشادي، إضافة لمشاغل خياطة غير مرخصة، تعمل على إنتاج كمامات غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، كما أغلقت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية 41 منشأة صناعية مخالفة، وغير مرخصة، تقوم بإنتاج المعقمات والكمامات غير المطابقة للمواصفات والمقاييس الفلسطينية.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يُصدر أول إحصائية لعدد المصابين بفيروس (كورونا) بالقدس

الاحتلال يُصدر أول إحصائية لعدد المصابين بفيروس (كورونا) بالقدس

قوات الاحتلال تُصعّد اعتداءاتها على أحياء مدينة القدس

قوات الاحتلال تُصعّد اعتداءاتها على أحياء مدينة القدس

انخفاض ملحوظ بأسعار الغاز والمحروقات لشهر أبريل

انخفاض ملحوظ بأسعار الغاز والمحروقات لشهر أبريل

حماس: اعتقال عمر البرغوثي محاولة من الاحتلال لتغييب الرموز الوطنية

حماس: اعتقال عمر البرغوثي محاولة من الاحتلال لتغييب الرموز الوطنية

شاهد: السنوار يتفقد البوابة التجارية لـ (معبر رفح) ومنطقة الحجر الصحي

شاهد: السنوار يتفقد البوابة التجارية لـ (معبر رفح) ومنطقة الحجر الصحي

قيادي بالجهاد: شعبنا صمد في وجه وباء أشد فتكاً من (كورونا)

قيادي بالجهاد: شعبنا صمد في وجه وباء أشد فتكاً من (كورونا)

طواقم بلدية الخليل تواصل جهودها للحفاظ على أعلى درجات النظافة والتعقيم بالمدينة

طواقم بلدية الخليل تواصل جهودها للحفاظ على أعلى درجات النظافة والتعقيم بالمدينة

المالية بغزة تُوضّح آلية صرف رواتب الموظفين الخميس

المالية بغزة تُوضّح آلية صرف رواتب الموظفين الخميس

التعليقات

الدنيا حكايات

إبراهيم ملحم و(كورونا) بنورة

إبراهيم ملحم و(كورونا) بنورة

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تُصعّد اعتداءاتها على أحياء مدينة القدس

قوات الاحتلال تُصعّد اعتداءاتها على أحياء مدينة القدس

&#34;الاقتصاد&#34; تُفشل محاولة تسويق 14 طن سلعٍ تالفة في بلدة الزعيم

"الاقتصاد" تُفشل محاولة تسويق 14 طن سلعٍ تالفة في بلدة الزعيم

حماس: اعتقال عمر البرغوثي محاولة من الاحتلال لتغييب الرموز الوطنية

حماس: اعتقال عمر البرغوثي محاولة من الاحتلال لتغييب الرموز الوطنية

قيادي بالجهاد: شعبنا صمد في وجه وباء أشد فتكاً من (كورونا)

قيادي بالجهاد: شعبنا صمد في وجه وباء أشد فتكاً من (كورونا)

طواقم بلدية الخليل تواصل جهودها للحفاظ على أعلى درجات النظافة والتعقيم بالمدينة

طواقم بلدية الخليل تواصل جهودها للحفاظ على أعلى درجات النظافة والتعقيم بالمدينة

تنقل بين الأردن ومصر.. تفاصيل تسجيل الحالة العاشرة بفيروس (كورونا) بغزة

تنقل بين الأردن ومصر.. تفاصيل تسجيل الحالة العاشرة بفيروس (كورونا) بغزة

ملحم: لا إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين

ملحم: لا إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين

وزير الاقتصاد يُصدر تصريحاً بشأن أنباء صرف رواتب الموظفين غداً

وزير الاقتصاد يُصدر تصريحاً بشأن أنباء صرف رواتب الموظفين غداً

منوعات

استغلوا (إغلاق كورونا).. وسرقوا لوحة لفنان عالمي

استغلوا (إغلاق كورونا).. وسرقوا لوحة لفنان عالمي

الحجر المنزلي يجعل ديميت أوزدمير تنهي علاقتها الغرامية

الحجر المنزلي يجعل ديميت أوزدمير تنهي علاقتها الغرامية

مرام عبد العزيز: لساني طويل وعندي عقلية إجرامية

مرام عبد العزيز: لساني طويل وعندي عقلية إجرامية

بدور البراهيم تتعرض للسخرية بسبب &#34;اتفاقية الغيرة&#34; مع زوجها

بدور البراهيم تتعرض للسخرية بسبب "اتفاقية الغيرة" مع زوجها

نجمة &#34;آراب أيدول&#34; تعلن إصابتها بالكورونا وتكشف تفاصيل حالتها

نجمة "آراب أيدول" تعلن إصابتها بالكورونا وتكشف تفاصيل حالتها

شاهد: زوجة جورج سيدهم تروي تفاصيل رحلة مرضه وأيامه الأخيرة

شاهد: زوجة جورج سيدهم تروي تفاصيل رحلة مرضه وأيامه الأخيرة

شاهد: الخوف من كورونا يجمع أحلام وأصالة

شاهد: الخوف من كورونا يجمع أحلام وأصالة

شاهد.. دينا: لا يجوز ارتداء الـ (كمامة) أثناء الرقص

شاهد.. دينا: لا يجوز ارتداء الـ (كمامة) أثناء الرقص

شيماء الحاج لـ&#34;نضال الأحمدية&#34;: &#34;اللي بيته من إزاز ميحدفش الناس بالحجارة&#34;

شيماء الحاج لـ"نضال الأحمدية": "اللي بيته من إزاز ميحدفش الناس بالحجارة"

شاهد: نسرين طافش من داخل الحجر المنزلي &#34;رقص وغناء وطبخ&#34;

شاهد: نسرين طافش من داخل الحجر المنزلي "رقص وغناء وطبخ"

عربي

شاهد: الملك عبد الله يتجول في المحافظة &#34;المعزولة&#34; بدون كمامات أو قفازات

شاهد: الملك عبد الله يتجول في المحافظة "المعزولة" بدون كمامات أو قفازات

وفاة عبد الحليم خدام نائب الرئيس السوري سابقًا

وفاة عبد الحليم خدام نائب الرئيس السوري سابقًا

شاهد: مصر تُوجّه رسائل للعالم حول (كورونا) عبر هرم خوفو

شاهد: مصر تُوجّه رسائل للعالم حول (كورونا) عبر هرم خوفو

عزل قرية مصرية بالكامل إثر ظهور إصابات بفيروس (كورونا)

عزل قرية مصرية بالكامل إثر ظهور إصابات بفيروس (كورونا)