حماس: اعتقال عمر البرغوثي محاولة من الاحتلال لتغييب الرموز الوطنية

وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن إعادة الاحتلال الإسرائيلي، اعتقال الشيخ عمر البرغوثي (أبو عاصف) هو محاولة من الاحتلال؛ لتغييب الرموز الوطنية الفلسطينية.





وقال قاسم: إن البرغوثي يُعد مثالًا مشرفًا لتضحيات الشعب الفلسطيني، فقد أمضى عشرات السنوات من عمره في سجون الاحتلال، وهو والد الشهيد والأسير، وهدم الاحتلال منزله أكثر من مرة.



وشدد على أن تضحيات الشيخ أبو عاصف (جبل الضفة الغربية) تعكس قدرة الفلسطينيين على العطاء المتواصل، حتى تحقيق أهدافهم بانتزاع حريتهم.



وقال المتحدث باسم حركة (حماس): إن الاحتلال يتوهم، أن هذه الاعتقالات المتواصلة لرموز شعبنا، يمكن أن توقف مسيرة نضاله المشروع، بينما يثبت الواقع أن كل جرائم الاحتلال، تزيد من تمسك شعبنا بحقوقه.

رام الله - دنيا الوطنقال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حازم قاسم: إن اعتقال عمر البرغوثي، محاولة من الاحتلال، لتغييب الرموز الوطنية.