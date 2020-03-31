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المالية بغزة تُوضّح آلية صرف رواتب الموظفين الخميس

المالية بغزة تُوضّح آلية صرف رواتب الموظفين الخميس
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة المالية في قطاع غزة، بياناً بشأن آلية صرف رواتب الموظفين بالقطاع، والتي ستصرف بعد غد الخميس، وفق آلية جديدة.

وقالت المالية: "نعلن عن  صرف رواتب الموظفين عن شهر 3/2020 يوم الخميس الموافق 2/4/2020 بنفس النسبة السابقة عبر آلية جديدة، خاصة بمواجهة انتشار فيروس (كورونا) وهي كالتالي:

* سيتم صرف الرواتب كلٌ في وزارته ومقر عمله.

* سيقوم مفوض عن كل وزارة ومؤسسة حكومية باستلام رواتب جميع موظفي وزارته، حسب البنوك التي يتقاضون رواتبهم منها.

* بدوره يقوم المفوض بتوزيع الرواتب على مقرات وفروع ومراكز ومديريات وزارته.

* يقوم الموظف بالتوقيع على فيشة استلام الراتب، وتقوم الوزارة بإعادتها للبنك.

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