المالية بغزة تُوضّح آلية صرف رواتب الموظفين الخميس

أصدرت وزارة المالية في قطاع غزة، بياناً بشأن آلية صرف رواتب الموظفين بالقطاع، والتي ستصرف بعد غد الخميس، وفق آلية جديدة.





وقالت المالية: "نعلن عن صرف رواتب الموظفين عن شهر 3/2020 يوم الخميس الموافق 2/4/2020 بنفس النسبة السابقة عبر آلية جديدة، خاصة بمواجهة انتشار فيروس (كورونا) وهي كالتالي:





* سيتم صرف الرواتب كلٌ في وزارته ومقر عمله.





* سيقوم مفوض عن كل وزارة ومؤسسة حكومية باستلام رواتب جميع موظفي وزارته، حسب البنوك التي يتقاضون رواتبهم منها.





* بدوره يقوم المفوض بتوزيع الرواتب على مقرات وفروع ومراكز ومديريات وزارته.





* يقوم الموظف بالتوقيع على فيشة استلام الراتب، وتقوم الوزارة بإعادتها للبنك.

رام الله - دنيا الوطن