محافظ جنين يكشف تفاصيل جديدة بقضية وفاة الفتى لحلوح حرقاً

أصدر محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب، مساء اليوم الثلاثاء، بياناً صحفياً، نشره على الصفحة الرسمية للمحافظة، كشف فيه تفاصيل وفاة الفتى منتصر لحلوح، حرقاً في المدينة.





وقال الرجوب، إنه على ضوء التحقيقات، ومحاضر جمع الاستدلال المنجزة من قبل شرطة محافظة جنين، بخصوص وفاة الفتى منتصر لحلوح، حرقاً يوم الأحد الموافق 29/3/2020، نود إعلامكم، أنه لا يوجد أي إثبات بوقوع جريمة قتل بحق الطفل".





وأضاف الرجوب: "المؤشرات المتوافرة، تدل على احتمالية إقدام الطفل على الانتحار، وقد تم بهذا اليوم، إحالة جميع الأوراق والمحاضر، وتسجيلات الكاميرات، والمضبوطات للنيابة العامة؛ لاستكمال إجراءات التحقيق، والوقوف على الحقيقة كاملةً".





وأكمل: "بهذا فإننا لا نبرئ أحداً ولا ندين أحداً لحين إنجاز التحقيق من قبل النيابة العامة صاحبة الاختصاص".

رام الله - دنيا الوطن