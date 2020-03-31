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شؤون فلسطينية

تنقل بين الأردن ومصر.. تفاصيل تسجيل الحالة العاشرة بفيروس (كورونا) بغزة

تنقل بين الأردن ومصر.. تفاصيل تسجيل الحالة العاشرة بفيروس (كورونا) بغزة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
كشف مدير الإعلام الصحي في وزارة الصحة بقطاع غزة، كمال موسى، تفاصيل جديدة حول الحالة العاشرة التي شخصت بإصابتها بفيروس (كورونا) بالقطاع.

وقال موسى، وفق موقع (الجديد الفلسطيني)، إن الإصابة العاشرة بفيروس كورونا التي أُعلن عنها أمس هي لمواطن جاء قبل ما يقارب عشرة أيام من الأردن إلى مصر ومن ثم لمعبر رفح وتم وضعه في الحجر الصحي بمشفى العزل في رفح.

وأضاف موسى: " تم نقل المصاب لاحقاً إلى فندق البلوبيتش قبل حوالي أسبوع في غرفة منعزلة، قبل الإعلان في وقت لاحق عن إصابته بالفيروس".

وحول التعاون بين الضفة وقطاع غزة في مواجهة "كورونا"، قال موسى: إن التنسيق موجود منذ الأيام الأولى لانتشار الوباء ويتم حضور ممثل عن وزيرة الصحة د.مي كيلة لاجتماعات الوزارة في غزة .

وأضاف موسى: "في الأيام الأولى لاكتشاف الحالات في قطاع غزة وعندما تأخرت عينات الفحص من قبل منظمة الصحة العالمية قامت رام الله بارسال ما يقارب 200 شريحة للفحص لاستخدامها في أخذ عينات المشتبه بإصابتهم لحين وصول الشرائح من قبل منظمة الصحة".

وأوضح أن القطاع كان في الأيام الأولى قبل اكتشاف أي حالة يقوم بفحص ثلاث عينات أو أربع ولكن وصل في الأيام الأخيرة إلى فحص ما يقارب 100 عينة في اليوم.

وأشار موسى إلى أن طريقة أخذ العينات تقوم على طريقة الاختيار العشوائي في اليوم الأخير لانتهاء مدة الحجر بحيث يتم اختيار عينتين عشوائيتين من كل غرفة يتواجد بها 8 أشخاص في كل مدرسة، ولكن يختلف الأمر مع الحجر الإنفرادي، حيث يتم أخذ عينة من كل شخص ينهي الحجز الإنفرادي، بالإضافة إلى الحالات التي تصل إلى المستشفيات تشتكي من ارتفاع درجات حرارة وأعراض انفلونزا.

وقال أن منظمة الصحة العالمية قامت بارسال ما يقارب 1000 عينة حتى الآن إلى قطاع غزة، موضحاً أن الحجر الصحي هو ضرورة صحية مجتمعية يمكننا من خلالها حصر الفيروس واكتشاف الحالات المصابة بسهولة إضافة إلى حماية المجتمع من الاختلاط بأشخاص قد يكونوا مصابين، مضيفًا أنه سيتم تشديد الإجراءات الوقائية في غزة بسبب محدودية الإمكانيات.

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