الولايات المتحدة تتجاوز الصين بعدد وفيات فيروس (كورونا)

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أصبحت الولايات المتحدة، الدولة الثالثة عالمياً، من حيث عدد الوفيات بفيروس (كوورنا) المستجد.



يأتي ذلك، بعدما تجاوزت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء الصين في هذا المؤشر، بأكثر من 3400 حالة، كما نقل موقع (روسيا اليوم).



وارتفع عدد الوفيات بفيروس (كورونا) في الولايات المتحدة إلى 3393.



في السياق، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، ارتفاع الإصابات بفيروس (كورونا) في صفوف العاملين بها إلى 1259.



يتبع..