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ملحم: لا إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين

ملحم: لا إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال الناطق باسم باسم الحكومة، إبراهيم ملحم، إنه لا إصابات جديدة بفيروس (كورونا) حتى اللحظة، مشيراً إلى أن هناك 522 عينة قيد الفحص في المختبر المركزي بمدينة رام الله، وفي مختبر بيت لحم، وستعلن نتائجها حال ظهورها.

وأضاف ملحم، خلال الإيجاز المسائي حول فيروس "كورونا"، اليوم الثلاثاء، أنه تم أخذ عينات للفحص من جميع العائدين من الأردن، وهم الآن متواجدون في الاستراحة على معبر الكرامة، وستظهر نتائجها خلال ساعات، ومن تثبت إصابته يحول إلى مراكز الحجر الصحي في المحافظات، وغير المصاب يحول للحجر المنزلي لمدة 14 يوما.

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