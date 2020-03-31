عاجل

  • الولايات المتحدة تتجاوز الصين بعدد الوفيات الناجمة عن فيروس (كورونا)

شؤون فلسطينية

اللجنة الحكومية بغزة: تقرر تمديد إغلاق المدارس والجامعات والمعاهد حتى إشعار آخر

اللجنة الحكومية بغزة: تقرر تمديد إغلاق المدارس والجامعات والمعاهد حتى إشعار آخر
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس اللجنة الحكومية في قطاع غزة، محمد عوض، إنه تقرر تمديد إغلاق المدارس والجامعات والمعاهد في قطاع غزة حتى اشعار آخر.

وقال عوض، خلال المؤتمر الصحفي اليومي بغزة: "قدمت الحكومة أكثر من 5 مليوم دولار لدعم المحجورين والمستضافين لدينا في أكثر من 35 مركز حجر صحي".

وأضاف عوض: "كافة الوزارات والأجهزة الحكومية تواصل القيام بكل الجهود الممكنة من إجراءات وقرارات من أجل خدمة أبناء شعبنا في كل القطاعات، وتحصين مجتمعنا من الفيروس، والتخفيف من آثاره، رغم قلة الإمكانات والحصار المفروض على قطاع غزة منذ 14 عاماً".

وأكمل: "نُجدد الدعوة للمواطنين بالتعامل مع هذه المرحلة بكل جدية، والالتزام بتعليمات وإجراءات الوقاية والسلامة التي تُصدرها الجهات المختصة، والتخفيف من تحركاتهم قدر الإمكان وفي إطار الضرورة".

واستكمل: "نوجّه رسالة شكر إلى القطاع الخاص وأصحاب الشركات والفنادق، ومؤسسات المجتمع المدني كافة، وإلى الفصائل الفلسطينية على وقفتهم الوطنية والمسؤولة تجاه أبناء شعبها في هذا الظرف الحساس".

واستطرد: "واصلت وزارة الصحة متابعة الحالة الصحية لكافة المستضافين، وتقدم لهم الخدمة اللازمة، ونطمئن أبناء شعبنا على الحالة الصحية للمصابين العشرة، حيث أنهم يتمتعون بصحة جيدة، وحالتهم مستقرة".

وقال: "تقرر صرف مبلغ بقيمة مليون شيكل كتبرعات من مستحقات موظفي الحكومة بغزة لصالح مبادرة "عيلة واحدة" التي تقوم عليها شريحة من الموظفين؛ ليتم توزيعها على الأسر الفقيرة، من غير المستفيدين من أية مساعدات أخرى، بواقع 200 شيكل لكل أسرة".

وأضاف عوض: "سيتم صرف رواتب الموظفين يوم الخميس الموافق 2 أبريل، وفق إجراءات احترازية لمنع الازدحام والتجمهر، حيث سيتقاضى الموظفون رواتبهم عبر وزاراتهم من خلال آلية تشرف عليها وزارة المالية".

وتابع: "تقرر زيادة عدد أيام صرف المنحة، وافتتاح أربعة مراكز صرف جديدة في محافظات القطاع، من أجل تخفيف الازدحام، وتم البدء بشكل عاجل إجراءات استيعاب كوادر بشرية جديدة لوزارة الصحة، حيث سيتم تدعيمها بـ 339 وظيفة جديدة، منها 90 طبيباً".

واستكمل: "تم إصدار تعليمات بتوفير 300 عقد تشغيل مؤقت لوظائف مختلفة عبر وزارة العمل، لصالح وزارة الصحة، وستقوم وزارة التنمية الاجتماعية بتوزيع مساعدات عينية عاجلة على أهالي المواطنين المتواجدين داخل مراكز الحجر الصحي".

وقال: "تم البدء بتجهيز مستشفى الصداقة التركي، وسيتم تخصيص مقدراته لتعزيز قدرة المنظومة الصحية في مواجهة فيروس كورونا".

أخبار ذات صلة

ملحم: لا إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين

ملحم: لا إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين

وزير الاقتصاد يُصدر تصريحاً بشأن أنباء صرف رواتب الموظفين غداً

وزير الاقتصاد يُصدر تصريحاً بشأن أنباء صرف رواتب الموظفين غداً

صالح رأفت: اقتحام الاحتلال لمديني رام الله والبيرة عمل همجي ولا مسؤول

صالح رأفت: اقتحام الاحتلال لمديني رام الله والبيرة عمل همجي ولا مسؤول

محافظ طولكرم يترأس اجتماع لجنة الطوارئ الموسعة لمواجهة خطر انتشار (كورونا)

محافظ طولكرم يترأس اجتماع لجنة الطوارئ الموسعة لمواجهة خطر انتشار (كورونا)

القرعاوي: الاحتلال يمارس العنصرية في ظل (كورونا)

القرعاوي: الاحتلال يمارس العنصرية في ظل (كورونا)

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للأسير يعقوب حسين للمرة الثالثة

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للأسير يعقوب حسين للمرة الثالثة

بدران يعلق على حملة الاعتقالات التي شنها الاحتلال في مخيم شعفاط

بدران يعلق على حملة الاعتقالات التي شنها الاحتلال في مخيم شعفاط

إسرائيل تضع قادة جيشها بالحجر الصحي

إسرائيل تضع قادة جيشها بالحجر الصحي

التعليقات

الدنيا حكايات

إبراهيم ملحم و(كورونا) بنورة

إبراهيم ملحم و(كورونا) بنورة

شؤون فلسطينية

صالح رأفت: اقتحام الاحتلال لمديني رام الله والبيرة عمل همجي ولا مسؤول

صالح رأفت: اقتحام الاحتلال لمديني رام الله والبيرة عمل همجي ولا مسؤول

محافظ طولكرم يترأس اجتماع لجنة الطوارئ الموسعة لمواجهة خطر انتشار (كورونا)

محافظ طولكرم يترأس اجتماع لجنة الطوارئ الموسعة لمواجهة خطر انتشار (كورونا)

القرعاوي: الاحتلال يمارس العنصرية في ظل (كورونا)

القرعاوي: الاحتلال يمارس العنصرية في ظل (كورونا)

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للأسير يعقوب حسين للمرة الثالثة

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للأسير يعقوب حسين للمرة الثالثة

بدران يعلق على حملة الاعتقالات التي شنها الاحتلال في مخيم شعفاط

بدران يعلق على حملة الاعتقالات التي شنها الاحتلال في مخيم شعفاط

هيئة الأسرى: الأسير إياد جرجاوي محتجز بمعتقل&#34;جلبوع&#34; بوضع صحي حرج

هيئة الأسرى: الأسير إياد جرجاوي محتجز بمعتقل"جلبوع" بوضع صحي حرج

مستوطنون يجرفون أراضي جنوب نابلس

مستوطنون يجرفون أراضي جنوب نابلس

وزارة الاقتصاد الوطني تغلق محلاً تجارياً يبيع مواد منتهية الصلاحية برام الله

وزارة الاقتصاد الوطني تغلق محلاً تجارياً يبيع مواد منتهية الصلاحية برام الله

منوعات

استغلوا (إغلاق كورونا).. وسرقوا لوحة لفنان عالمي

استغلوا (إغلاق كورونا).. وسرقوا لوحة لفنان عالمي

الحجر المنزلي يجعل ديميت أوزدمير تنهي علاقتها الغرامية

الحجر المنزلي يجعل ديميت أوزدمير تنهي علاقتها الغرامية

مرام عبد العزيز: لساني طويل وعندي عقلية إجرامية

مرام عبد العزيز: لساني طويل وعندي عقلية إجرامية

بدور البراهيم تتعرض للسخرية بسبب &#34;اتفاقية الغيرة&#34; مع زوجها

بدور البراهيم تتعرض للسخرية بسبب "اتفاقية الغيرة" مع زوجها

نجمة &#34;آراب أيدول&#34; تعلن إصابتها بالكورونا وتكشف تفاصيل حالتها

نجمة "آراب أيدول" تعلن إصابتها بالكورونا وتكشف تفاصيل حالتها

شاهد: زوجة جورج سيدهم تروي تفاصيل رحلة مرضه وأيامه الأخيرة

شاهد: زوجة جورج سيدهم تروي تفاصيل رحلة مرضه وأيامه الأخيرة

شاهد: الخوف من كورونا يجمع أحلام وأصالة

شاهد: الخوف من كورونا يجمع أحلام وأصالة

شاهد.. دينا: لا يجوز ارتداء الـ (كمامة) أثناء الرقص

شاهد.. دينا: لا يجوز ارتداء الـ (كمامة) أثناء الرقص

شيماء الحاج لـ&#34;نضال الأحمدية&#34;: &#34;اللي بيته من إزاز ميحدفش الناس بالحجارة&#34;

شيماء الحاج لـ"نضال الأحمدية": "اللي بيته من إزاز ميحدفش الناس بالحجارة"

شاهد: نسرين طافش من داخل الحجر المنزلي &#34;رقص وغناء وطبخ&#34;

شاهد: نسرين طافش من داخل الحجر المنزلي "رقص وغناء وطبخ"

عربي

شاهد: الملك عبد الله يتجول في المحافظة &#34;المعزولة&#34; بدون كمامات أو قفازات

شاهد: الملك عبد الله يتجول في المحافظة "المعزولة" بدون كمامات أو قفازات

وفاة عبد الحليم خدام نائب الرئيس السوري سابقًا

وفاة عبد الحليم خدام نائب الرئيس السوري سابقًا

شاهد: مصر تُوجّه رسائل للعالم حول (كورونا) عبر هرم خوفو

شاهد: مصر تُوجّه رسائل للعالم حول (كورونا) عبر هرم خوفو

عزل قرية مصرية بالكامل إثر ظهور إصابات بفيروس (كورونا)

عزل قرية مصرية بالكامل إثر ظهور إصابات بفيروس (كورونا)