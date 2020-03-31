عاجل

  • الولايات المتحدة تتجاوز الصين بعدد الوفيات الناجمة عن فيروس (كورونا)

شؤون فلسطينية

وزير الاقتصاد يُصدر تصريحاً بشأن أنباء صرف رواتب الموظفين غداً

وزير الاقتصاد يُصدر تصريحاً بشأن أنباء صرف رواتب الموظفين غداً
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
صرح وزير الاقتصاد الوطني، خالد العسيلي، اليوم الثلاثاء، ان موعد صرف رواتب الموظفين العموميين، تحدده وزارة المالية والتخطيط، وفق الآلية التي حددها، رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي الأخير يوم 29 آذار/ مارس الجاري.

ونفى وفق بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، في الوقت ذاته ما نشر عبر بعض وسائل الإعلام، ووسائط التواصل الاجتماعي من تحديده لموعد صرف الرواتب، يوم غد الأربعاء، والذي جاء في أعقاب لبس، وقع أثناء حديثه عبر إذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، حول الوضع الاقتصادي الراهن.

أخبار ذات صلة

ملحم: لا إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين

ملحم: لا إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين

اللجنة الحكومية بغزة: تقرر تمديد إغلاق المدارس والجامعات والمعاهد حتى إشعار آخر

اللجنة الحكومية بغزة: تقرر تمديد إغلاق المدارس والجامعات والمعاهد حتى إشعار آخر

صالح رأفت: اقتحام الاحتلال لمديني رام الله والبيرة عمل همجي ولا مسؤول

صالح رأفت: اقتحام الاحتلال لمديني رام الله والبيرة عمل همجي ولا مسؤول

محافظ طولكرم يترأس اجتماع لجنة الطوارئ الموسعة لمواجهة خطر انتشار (كورونا)

محافظ طولكرم يترأس اجتماع لجنة الطوارئ الموسعة لمواجهة خطر انتشار (كورونا)

القرعاوي: الاحتلال يمارس العنصرية في ظل (كورونا)

القرعاوي: الاحتلال يمارس العنصرية في ظل (كورونا)

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للأسير يعقوب حسين للمرة الثالثة

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للأسير يعقوب حسين للمرة الثالثة

بدران يعلق على حملة الاعتقالات التي شنها الاحتلال في مخيم شعفاط

بدران يعلق على حملة الاعتقالات التي شنها الاحتلال في مخيم شعفاط

إسرائيل تضع قادة جيشها بالحجر الصحي

إسرائيل تضع قادة جيشها بالحجر الصحي

التعليقات

الدنيا حكايات

إبراهيم ملحم و(كورونا) بنورة

إبراهيم ملحم و(كورونا) بنورة

شؤون فلسطينية

صالح رأفت: اقتحام الاحتلال لمديني رام الله والبيرة عمل همجي ولا مسؤول

صالح رأفت: اقتحام الاحتلال لمديني رام الله والبيرة عمل همجي ولا مسؤول

محافظ طولكرم يترأس اجتماع لجنة الطوارئ الموسعة لمواجهة خطر انتشار (كورونا)

محافظ طولكرم يترأس اجتماع لجنة الطوارئ الموسعة لمواجهة خطر انتشار (كورونا)

القرعاوي: الاحتلال يمارس العنصرية في ظل (كورونا)

القرعاوي: الاحتلال يمارس العنصرية في ظل (كورونا)

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للأسير يعقوب حسين للمرة الثالثة

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للأسير يعقوب حسين للمرة الثالثة

بدران يعلق على حملة الاعتقالات التي شنها الاحتلال في مخيم شعفاط

بدران يعلق على حملة الاعتقالات التي شنها الاحتلال في مخيم شعفاط

هيئة الأسرى: الأسير إياد جرجاوي محتجز بمعتقل&#34;جلبوع&#34; بوضع صحي حرج

هيئة الأسرى: الأسير إياد جرجاوي محتجز بمعتقل"جلبوع" بوضع صحي حرج

مستوطنون يجرفون أراضي جنوب نابلس

مستوطنون يجرفون أراضي جنوب نابلس

وزارة الاقتصاد الوطني تغلق محلاً تجارياً يبيع مواد منتهية الصلاحية برام الله

وزارة الاقتصاد الوطني تغلق محلاً تجارياً يبيع مواد منتهية الصلاحية برام الله

منوعات

استغلوا (إغلاق كورونا).. وسرقوا لوحة لفنان عالمي

استغلوا (إغلاق كورونا).. وسرقوا لوحة لفنان عالمي

الحجر المنزلي يجعل ديميت أوزدمير تنهي علاقتها الغرامية

الحجر المنزلي يجعل ديميت أوزدمير تنهي علاقتها الغرامية

مرام عبد العزيز: لساني طويل وعندي عقلية إجرامية

مرام عبد العزيز: لساني طويل وعندي عقلية إجرامية

بدور البراهيم تتعرض للسخرية بسبب &#34;اتفاقية الغيرة&#34; مع زوجها

بدور البراهيم تتعرض للسخرية بسبب "اتفاقية الغيرة" مع زوجها

نجمة &#34;آراب أيدول&#34; تعلن إصابتها بالكورونا وتكشف تفاصيل حالتها

نجمة "آراب أيدول" تعلن إصابتها بالكورونا وتكشف تفاصيل حالتها

شاهد: زوجة جورج سيدهم تروي تفاصيل رحلة مرضه وأيامه الأخيرة

شاهد: زوجة جورج سيدهم تروي تفاصيل رحلة مرضه وأيامه الأخيرة

شاهد: الخوف من كورونا يجمع أحلام وأصالة

شاهد: الخوف من كورونا يجمع أحلام وأصالة

شاهد.. دينا: لا يجوز ارتداء الـ (كمامة) أثناء الرقص

شاهد.. دينا: لا يجوز ارتداء الـ (كمامة) أثناء الرقص

شيماء الحاج لـ&#34;نضال الأحمدية&#34;: &#34;اللي بيته من إزاز ميحدفش الناس بالحجارة&#34;

شيماء الحاج لـ"نضال الأحمدية": "اللي بيته من إزاز ميحدفش الناس بالحجارة"

شاهد: نسرين طافش من داخل الحجر المنزلي &#34;رقص وغناء وطبخ&#34;

شاهد: نسرين طافش من داخل الحجر المنزلي "رقص وغناء وطبخ"

عربي

شاهد: الملك عبد الله يتجول في المحافظة &#34;المعزولة&#34; بدون كمامات أو قفازات

شاهد: الملك عبد الله يتجول في المحافظة "المعزولة" بدون كمامات أو قفازات

وفاة عبد الحليم خدام نائب الرئيس السوري سابقًا

وفاة عبد الحليم خدام نائب الرئيس السوري سابقًا

شاهد: مصر تُوجّه رسائل للعالم حول (كورونا) عبر هرم خوفو

شاهد: مصر تُوجّه رسائل للعالم حول (كورونا) عبر هرم خوفو

عزل قرية مصرية بالكامل إثر ظهور إصابات بفيروس (كورونا)

عزل قرية مصرية بالكامل إثر ظهور إصابات بفيروس (كورونا)