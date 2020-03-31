وزير الاقتصاد يُصدر تصريحاً بشأن أنباء صرف رواتب الموظفين غداً

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

صرح وزير الاقتصاد الوطني، خالد العسيلي، اليوم الثلاثاء، ان موعد صرف رواتب الموظفين العموميين، تحدده وزارة المالية والتخطيط، وفق الآلية التي حددها، رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي الأخير يوم 29 آذار/ مارس الجاري.



ونفى وفق بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، في الوقت ذاته ما نشر عبر بعض وسائل الإعلام، ووسائط التواصل الاجتماعي من تحديده لموعد صرف الرواتب، يوم غد الأربعاء، والذي جاء في أعقاب لبس، وقع أثناء حديثه عبر إذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، حول الوضع الاقتصادي الراهن.