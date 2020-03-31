محافظ طولكرم يترأس اجتماع لجنة الطوارئ الموسعة لمواجهة خطر انتشار (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

ترأس محافظ طولكرم عصام أبو بكر اجتماع لجنة الطوارئ الموسعة لمواجهة خطر انتشار فيروس كوفيد 19 – (كورونا). جاء ذلك في مسرح الشهيد ياسر عرفات بجامعة فلسطين التقنية " خضوري".



ونقل أبو بكر لأعضاء اللجنة تحيات الرئيس محمود عباس، مستعرضاً الإجراءات التي تم العمل بها خلال الأيام الماضية والتي كانت وفق خطة الطوارئ التي تم إعدادها بناء على توجيهات رئيس الوزراء د. محمد إشتيه.



وأشاد بجهود كافة أعضاء لجنة الطوارئ التي تواصل العمل بمبدأ الشراكة والتعاون من أجل ضمان صحة وسلامة المواطنين، من خطر انتشار فيروس كورونا.



وأشار إلى أنه تم إنجاز (5) مراكز حجر وعزل وفرز مجهزة بكامل الاحتياجات حسب تعليمات وزارة الصحة الفلسطينية ومنظمة الصحة العالمية، بالإضافة لمستشفى الهلال الأحمر بطولكرم كمركز لعلاج المصابين، ومركز التدريب الزراعي / وزارة الزراعة مركزاً للحجر الصحي، مع تحرك اللجان الشعبية في مخيمي طولكرم ونور شمس لتجهيز مراكز للحجر الصحي، منوهاً إلى لجنة الطوارئ مسؤولة عن المدينة والمخيمات والبلدات و القرى وجميع المواقع على مستوى المحافظة بدون استثناء.



وعبر عن الشكر والتقدير لبلدية طولكرم والغرفة التجارية، ولجنة زكاة طولكرم، ورجال الأعمال وأهل الخير على جهودهم بتجهيز مراكز الحجر الصحي سالفة الذكر، كما شكر جميع الأسر الملتزمة بالحجر المنزلي الإلزامي، مشيداً بجميع العمال الذين بلغوا الجهات المختصة عن عودتهم والتزموا بالحجر المنزلي.



وتابع المحافظ أبو بكر قائلاً:" تمت الموافقة على وضع مستشفى الهلال الأحمر – فرع عتيل تحت تصرف لجنة الطوارئ، حيث يوجد طابقين بمواصفات فنية عالية، تسمح بأن يكون هناك عدد من غرف الإنعاش ومجموعة من الأسرة بمعدل 80 سرير، كما أكد أن بلدية عنبتا، وفرت مركزين لاستخدامات الحجر الصحي، وكذلك تم التأكيد على أن بلدية الكفريات وبالتعاون مع المجالس المحلية الأخرى تعمل على تجهيز مركز للحجر الصحي لخدمة المواطنين في تلك المنطقة".



وأشاد أبو بكر بجهود الطواقم الطبية، والمؤسسة الأمنية، و كافة لجان الطوارئ في الهيئات المحلية ولجان الطوارئ في حركة فتح وفصائل العمل الوطني المساندة والمتطوعين، على ما بذلوه في مواقعهم من أجل ضمان سلامة المواطنين، وللحد من انتشار هذا الفيروس.



وأعلن عن تشكيل لجنة متخصصة لمتابعة حصر كشوف العمال العاملين في الداخل، والعمال العائدين من هناك، مع جمع البيانات لتمكين الطواقم الطبية من متابعة حالتهم الصحية.



وشدد المحافظ أبو بكر على ضبط عملية التبرعات المالية والعينية وفق قرار مجلس الوزراء، على أن تكون كافة هذه التبرعات بعلم المحافظ وتحت إشراف لجنة الطوارئ.



ونوه المحافظ أبو بكر إلى أنه بما يتعلق بالجانب الإغاثي للأسر المعوزة، ستقوم لجان الطوارئ الفرعية في المواقع بالعمل على إعداد الكشوف وفق معايير وزارة التنمية الاجتماعية لتحقيق الشفافية والعدالة بهذا الأمر.



وخرجت عن الاجتماع مجموعة من التوصيات: -



1- التأكيد على تعميق التكافل الاجتماعي ما بين العائلات.



2- ملاحقة المهربين على فتحات الجدار.



3- متابعة جميع المحجورين منزلياً ، واتخاذ إجراءات بحق غير الملتزمين.



4- مناشدة أهالي العمال المتوقع عودتهم من داخل 48 لإبلاغ جهات الاختصاص لإجراء الفحوصات الأولية، وذلك لضمان سلامتهم وسلامة عائلاتهم.



5- تكثيف عمل اللجنة الطبية والتي تشمل القطاع العام والخاص.



6- تشجيع مبادرات الشباب والمتطوعين في الميدان.



7- دعوة القطاع الخاص للمشاركة والمساهمة بإسناد لجنة الطوارئ.



8- دعم وإسناد وزارة التربية والتعليم والجامعات بتوفير مناخات التعليم عن بعد، لضمان المسيرة التعليمية لأبنائنا.



9- ينتهي العمل ببطاقات المرور بتاريخ 5/4/2020، وقد تم تشكيل لجنة من الغرفة التجارية ووزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الزراعة ووزارة الحكم المحلي ولجنة الطوارئ المصغرة لوضع آلية ومعايير جديدة تراعي مصالح المواطنين.



10- أكد رئيس لجنة الطوارئ عصام أبو بكر أنه سيتم تكثيف الاتصال والتواصل مع كافة اللجان الفرعية من أجل التأكد من تنفيذ خطة الطوارئ المقرة بالمحافظة والتي تهدف إلى ضمان صحة المواطنين وسلامتهم.