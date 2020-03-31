القرعاوي: الاحتلال يمارس العنصرية في ظل (كورونا)

فتحي القرعاوي

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رام الله - دنيا الوطن

أكد القيادي في حركة حماس، فتحي القرعاوي أن اعتقال الأسير المحرر والمسن عمر البرغوثي واستمرار الانتهاكات لحقوق المواطنين، في ظل جائحة (كورونا) يعبّر عن سادية الاحتلال وعنصريته.



وقال في تصريح صحفي:" إن إجراءات الاحتلال الظالمة لم تتوقف بحق الشعب الفلسطيني حتى في أقسى الظروف التي يعاني فيها شعبنا ومعه العالم من جائحة (كورونا)"، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).



وأشار إلى أن سياسة اقتحام البيوت في جنح الليل واعتقال المواطنين في ظرف الحجر الصحي المنزلي، وعدم خروج الناس من منازلهم، يشكل المزيد من المعاناة للشعب الفلسطيني.



ودعا القرعاوي الهيئات الحقوقية والإنسانية والجهات الدولية للضغط على الاحتلال لوقف إجراءاته الظالمة بحق المواطنين.



وطالب القرعاوي من السلطة بببذل كل الجهود لوقف انتهاكات الاحتلال، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني يعرف دوره ومكانه في الدفاع عن نفسه وعن قضيته، ووقف الاحتلال عند حده.