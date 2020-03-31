بدران يعلق على حملة الاعتقالات التي شنها الاحتلال في مخيم شعفاط

حسام بدران

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رام الله - دنيا الوطن

علق القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حسام بدران، على حملة الاعتقالات التي شنتها قوات الاحتلال في مخيم شعفاط عقب الاشتباك المسلح البطولي مع المستعربين.



وقال في تصريح نقله موقع (حرية نيوز): نوجه التحية لأهالي مخيم شعفاط المقاوم، ونؤكد على أن إجرام الاحتلال ووحشيته في مهاجمة أهالي المخيم عقب الاشتباك مع قوات المستعربين هو دليل ضعف وخوف وجبن هذه القوات.



وحمل بدران الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة المناضل عمر البرغوثي الذي أعادت قوات الاحتلال اعتقاله الليلة الماضية، ونؤكد على أن تصاعد حملات الاعتقال في ظل تفشي فايروس كورونا هو دليل على وحشية وإجرام هذا الاحتلال.



وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس: إن محاولة الاحتلال استغلال الظروف الطارئة التي يعيشها شعبنا لفرض وقائع على الأرض ستبوء بالفشل، فشعبنا كما يثبت جدارته في مقاومة فايروس (كورونا) بوعيه وعلمه سينتصر في معركته على فيروس الاحتلال الذي لازال يصيب هوية الإنسانية جمعاء في مقتل بابقاء فلسطين تحت اسوأ احتلال عرفته البشرية.