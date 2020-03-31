"الخارجية" تصدر تقريرها اليومي بشأن الجاليات الفلسطينية والطبة في الخارج

واستلمت "الخارجية" وبعد جهود بذلتها وتعاون مع الدول والمنظمات والمؤسسات الدولية رسالة من وكالة الطاقة الذرية وبصفتها رئيس اللجنة الوطنية للتعاون مع الوكالة تفيد بان الوكالة قامت بتقديم مجموعة من المعدات والأجهزة والأدوات الخاصة في محاربة وفحص فيروس (كورونا) المستجد، وان تسليم هذه المعدات وأدوات الفحص لدولة فلسطين سيتم في مطلع شهر نيسان/ ابريل وخلاله.



وبتوجيهات من رئيس مجلس إدارتها المالكي، قامت الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي بالتواصل مع عدد من المنظمات والهيئات المتخصصة الإقليمية والدولية لتوفير احتياجات طبيه أساسية تتماشى وقائمة الأولويات التي اعدتها وزارة الصحة وبما يساهم في تمكين المراكز الطبية الفلسطينية من الاضطلاع بمسؤولياتها في ظل حالة الطوارئ. كما تستمر الوكالة في تعاونها مع القطاع الخاص الفلسطيني والامم المتحدة في نشر حملات التوعية الوطنية المكثفة والتي تحمل رسائل محدده تهدف الى رفع الوعي الوطني لمختلف فئات المجتمع الفلسطيني وخاصةً ما يتصل بقضايا التباعد الاجتماعي والحجر الصحي والأثر النفسي للأطفال وقد انضم للحملة عدد جديد من المنظمات الدولية العاملة في فلسطين وشركات فلسطينية رائدة.



وتقوم سفارة دولة فلسطين في كوبا بالوقوف على احتياجات جاليتنا وطلبتنا وتتابعها أولا بأول، حيث قامت بمتابعة ومرافقة اجراءات نقل الأطباء اللذين حضروا للتخصص في كوبا من المكان المقرر لدراسة اللغة الاسبانية الى جامعة أمريكا اللاتينية للطب.





وتنوه السفارة هنا بأن طلبتنا اللذين يتخرجون هذا العام من كليات الطب يعملون كجزء من الجهاز الصحي الكوبي في مواجهة كورونا.





وتابعت السفارة قضية مواطن لا يملك إقامة رسمية في كوبا، ومواطن آخر لم يستطع أيضاً المغادرة وهو موجود حاليا في كوبا، كما ساعدت السفارة أربعة مواطنين فلسطينيين وسهلت عليهم عملية المغادرة.





وبناء على تواصل سفارتنا في كندا تحركت السفارة في كوبا لمساعدة مواطنين تونسيين لعدم وجود سفارة للجمهورية التونسية في كوبا وقدمت لهم كل ما يلزم، ولاحقا تم اخلائهم الى تونس. تطمئن السفارة شعبنا على عدم وجود أية إصابة في صفوف جاليتنا وطلبتنا.



وأكدت سفاراتنا لدى النمسا وبعد الاتصال بالجالية في جميع المحافظات وفي سلوفينيا وبعد الاطمئنان عليها انه لا يوجد أية إصابات بوباء كورونا.



وشكلت سفارة دولة فلسطين لدى بلغاريا لجنة طوارئ للتواصل مع أبناء الجالية والطلبة، ونشرت أرقام الطوارئ، وتواصلت مع عدد من المؤسسات البلغارية، ومع منظمة الأمم المتحدة (UNHCR)، والصليب الأحمر البلغاري ومع رؤساء الجالية الفلسطينية من أجل تقديم مساعدات للعائلات الفلسطينية اللاجئة، وقد تمت الاستجابة وتم تقديم العون لعدد منهم، ولا توجد أية إصابة في صفوف الجالية والطلبة.



وتؤكد سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية التشيك انه لم تسجل أية إصابة بين صفوف أبناء جاليتنا.





وأعلنت السفارة عن تشكيل لجنة طوارئ طبية تقوم بمهمة التنسيق والمتابعة والاستشارة لأبناء الجالية، وأشرفت على تشكيل اللجنة الاجتماعية في الجالية لتحقيق مبدآ التكافل الاجتماعي في اوساطها ودعمتها ماليا، وباشرت اللجنة عملها بتوزيع بعض المبالغ النقدية وطرود غذائية استفاد منها الطلبة بشكل أساس، وقامت السفارة بحل مشكلة مهندس فلسطيني ووقفت الى جانبه وأمنت له سكنا ومصروفا يوميا وأمنت له الغذاء والدواء الى حين انتهاء الجائحة. تتواصل السفارة مع أبناء الجالية على مدار الساعة من خلال ارقام الطوارئ التي أعلنتها وتقوم بتقديم خدماتها للجمهور من مقيمين ورعايا وطلبة وزائرين.



وتواصل سفارة دولة فلسطين لدى مالطا متابعتها لأوضاع واحتياجات الجالية الفلسطينية والطلبة، ولم تسجل أية إصابة في اوساطها، وقامت السفارة بالمساعدة في تجديد اقامات عشرات الفلسطينيين الزائرين اللذين علقوا في مالطا، وبالتعاون مع بعض رجال الأعمال استطاعت تقديم الدعم المادي لأبناء الجالية.



وقامت سفارة دولة فلسطين لدى مملكة هولندا بحملة توعوية صحية للمواطنين الفلسطينيين، وأعلنت عن خط طوارئ وبريد إلكتروني لخدمة أبناء الجالية والطلبة، علماً بأن جزء كبير من الطلاب قد تمكنوا من مغادرة هولندا قبل بدء سريان إجراءات الإغلاق في البلاد، وتتواصل السفارة باستمرار مع الطلبة المتواجدين واستطاعت تقديم المساعدة في حل مشكلة مواطنتين وتسهيل عودتهما الى أرض الوطن.





تتواصل السفارة مع عدد من رجال أعمال فلسطينيين لحثهم على تقديم مساهماتهم لدعم جهود الحكومة الفلسطينية في مكافحة وباء الكورونا. ووفقا للمعلومات المتوفرة لدى البعثة، توجد حالة وفاة واحدة بوباء (كورونا) ووقوع ثلاث إصابات بالوباء تعود لأفراد عائلة المتوفي وحالتهم مستقرة، إضافة الى إصابة رابعة لمواطن فلسطيني من أبناء الجالية، وقامت البعثة للتواصل معهم جميعا لمساندتهم وتقديم الدعم اللازم لهم.



وشكلت سفارة دولة فلسطين في رومانيا خلية أزمة بالتعاون مع مؤسسات الجالية، وتقوم بالتواصل مع الطلبة في كافة مدن رومانيا وتقف على احتياجاتهم وتقدم لهم الاستشارة والنصح وتتابع أوضاعهم عبر خلية الأزمة، وقدمت مساعدات عينية ومواد تموينية اولية للطلاب والعائلات المحتاجة.



وتطمئن سفارة دولة فلسطين لدى أوكرانيا شعبنا بأن جميع أبناء الجالية والطلبة في جميع المدن الاوكرانية بخير وبصحة جيدة، أنشأت السفارة خلية طوارئ وتقوم بالتنسيق مع رؤساء الجاليات الفلسطينية في المدن المختلفة ومع الاتحاد العام لطلبة فلسطين لمتابعة مجريات الامور أولا بأول، وقامت لجنة الطوارئ بتوزيع بعض المساعدات الغذائية على الأسر المحتاجة وتوزيع عدد من المستلزمات الوقائية، وتقوم بحث رجال الأعمال الفلسطينيين في أوكرانيا على مساعدة الطلبة ليستطيعوا شراء احتياجاتهم المعيشية الضرورية، كما تحثهم على دعم خطة الطوارئ الفلسطينية.



وتؤكد سفارة دولة فلسطين لدى ألبانيا بأنه لم يتم تسجيل أي إصابة في صفوف الجالية والطلبة حتى هذه اللحظة وتقوم السفارة بالاتصال والتواصل معهم للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم وقامت بتشكيل خلية ازمة لمتابعة شؤون الجالية والطلبة.



وتتواصل سفارة دولة فلسطين لدى صربيا بشكل دائم مع الجالية الفلسطينية والطلبة الدارسين فيها، وتقوم على رعاية ثلاثة لاجئين فلسطينيين ومواطن فلسطيني آخر عالق في صربيا، تؤكد السفارة انه لم يتم تسجيل أية إصابة بفايروس كورونا في صفوف جاليتنا وطلبتنا.



وتؤكد سفارة دولة فلسطين في ليبيا انه لم تسجل أية إصابة في صفوف جاليتنا، وتقوم بالتنسيق مع رجال أعمال فلسطينيين لتقديم المساعدة لعدد كبير من الأسر الفلسطينية التي نزحت من أماكن سكنها بسبب الاشتباكات، وقامت بتشكيل لجنة طوارئ وأعلنت عن أرقام طوارئ، وتعمل على حصر أسماء بعض العالقين في دولة تونس ومصر وتركيا لتأمين عودتهم الي ليبيا مع الجهات المختصة عند فتح المجال الجوي.



وفي البيرو، تتابع سفارة دولة فلسطين مع السلطات البيروفية قضية مواطن فلسطيني عالق في البيرو جراء الغاء كافة الرحلات الجوية والبرية والبحرية من والى البلاد، حتى يتم ارجاعه الى مكان اقامته في الاردن، وقامت السفارة بمساعدة المواطن في ايجاد مكان آمن له للإقامة فيه حتى ان يتم حل مشكلته وتأمين رحلة العودة له.





كما وقام السفير بإنشاء شبكة تواصل مع اكثر من 300 من كبار ابناء الجالية الفلسطينية للاطمئنان عليهم بشكل دائم ويؤكد بأنهم جميعا بخير وبصحة جيدة. من جهة اخرى، يقوم النادي العربي الفلسطيني في العاصمة البيروفية، ليما، وبالتنسيق مع السفارة بنشر معلومات وارشادات لأبناء الجالية الفلسطينية بكيفية الوقاية من الوباء وبالتعامل مع المرض في حال تمت الاصابة وذلك عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تحظى بنسبة متابعة عالية.



وفي الكاريبي، قامت سفيرة دولة فلسطين بمتابعة امور الجالية عن طريق التواصل مع رئيسها والذي له تواجد تجاري وعائلي في خمسة دول كاريبية محورية هي: جمهورية غيانا التعاونية وسانت فينسينت والغرينادين وسانت لوشيا وجمهورية سورينام وبربادوس، والذي اكد عدم وجود اي اصابات فلسطينية من بين المصابين، كما وقامت السفيرة بنشر رقم الطوارئ على مواقع التواصل الاجتماعي حتى يتمكن جميع ابناء جاليتنا في الجزر الكاريبية الاخرى من التواصل بشكل مباشر معها للإبلاغ عن اي اصابة او اي امر طارئ، وحتى اللحظة لم يتم تسجيل اي اصابة او اشكال قنصلي.



وتؤكد سفارة دولة فلسطين في المملكة العربية السعودية أنه لم تسجل حتى اللحظة أي إصابة في صفوف جاليتنا وطلبتنا، وتشير الى أن السلطات المختصة في المملكة قدمت جميع التسهيلات لحل أية مشكلة تتعلق بتأشيرات الزيارة وانتهاء مدة صلاحيتها بسبب وقف الرحلات الدولية، وهي تتواصل بشكل دائم للوقوف على احتياجات جاليتنا وطلبتنا.



وقامت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية تنزانيا الاتحادية بالتواصل مع أفراد الجالية الفلسطينية القاطنة في دار السلام واطمأنت على أحوالهم الصحية والمادية.





كما زودهم السفير بالتعليمات الواردة لسفارة دولة فلسطين من الحكومة التنزانية حول مراكز الطوارئ والفحص الطبي المخصصة للإصابات بفيروس كورونا وزودهم بأرقام الطوارئ للسفارة، وأكد أن الجالية جميعها بصحة جيدة وبخير، وتقدم السفارة المساعدة اللازمة لطالب فلسطيني يدرس في مقاطعة موشي (نور طقاطقة)، سافر الى دار السلام محاولا العودة الى أرض الوطن ولكنه لم يستطع بسبب إغلاق المطارات.



وقامت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية أذربيجان بتعميم أرقام الطوارئ للسفارة، ورقم الهاتف الشخصي للسفير منذ بداية انتشار فايروس الكورونا. والسفارة على تواصل دائم مع الجالية الفلسطينية في أذربيجان، حيث أغلبهم طلاب يدرسون في جامعة الطب الاذربيجانية. وحتى اللحظة لم تسجل اي حالة من الاصابة بفيروس الكورونا من ابناء الجالية الفلسطينية.





وأكد السفير بأن هناك التزام من قبل طاقم السفارة وأبناء الجالية بتوجيهات السلطات الأذربيجانية حول الحجر الصحي والتباعد المجتمعي وعدم الاختلاط.



وأكد سفير دولة فلسطين لدى جمهورية اوزباكستان وآسيا الوسطى بأن الجالية الفلسطينية في كل من جمهورية أوزباكستان وجمهورية قرغيزيا لم تسجل اي حالة من الإصابة بفيروس الكورونا، وشدد بأن السفارة على تواصل دائم مع أبناء الجالية الفلسطينية في الجمهورتين، حيث الجالية الفلسطينية في جمهورية قرغيزيا معظمها من الطلاب وهم بحالة جيدة.



كما وتم ابلاغ ابناء الجالية الفلسطينية في جمهورية قرغيزيا بضرورة التقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات القرغيزية في العاصمة بيشكيك والتعليمات الصادرة من الجانب الفلسطيني أيضاً.





وأضاف بأن هناك عائلة فلسطينية عالقة في اوزباكستان، حيث قدموا الى اوزباكستان بغرض السياحة ولم يتمكنوا من العودة إلى مكان إقامتهم وبمتابعة من السفارة قامت الجهات الرسمية في اوزباكستان بتأمين سكن للعائلة إلى حين تأمين سفرهم الى مكان الاقامة. والسفارة على تواصل دائم معهم.



وتؤكد سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية أن السفير وطاقم السفارة وكافة أبناء الجالية الفلسطينية المقيمة في فيتنام بما في ذلك الطلبة الفلسطينيين الذين يتابعون دراستهم في الجامعات الفيتنامية بخير وعافية حتى اللحظة.





وتتواصل السفارة بشكل دائم مع كافة أبناء الجالية في مختلف المدن والمحافظات الفيتنامية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي للاطمئنان على وضعهم الصحي، وتزويدهم بالمنشورات التوعوية والتوجيهات التي تصدر عن الجهات المختصة لدى الدولة المُضيفة، بالإضافة إلى الوقوف على احتياجاتهم سواء الإدارية أو المعيشية وفقاً للإمكانيات المتاحة للسفارة، وقدّمت مؤخراً ولا زالت، يد العون لعدد من المواطنين الفلسطينيين الذين تقطعت بهم السبل جراء إغلاق الحدود الجوية والبرية والبحرية، من خلال العمل مع السلطات المركزية والمحليّة لتمديد إقامتهم في فيتنام.



وقامت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية الهند بإعلان أرقام الطوارئ وذلك لمساعدة ابناء الجالية الفلسطينية وجميع الطلاب الفلسطينيين الذين يدرسون في جمهورية الهند، وهي تتواصل معهم للتأكد من سلامتهم وللاطمئنان على أوضاعهم، هذا ولم يتم تسجيل اي اصابة من ابناء الجالية او الطلاب او طاقم السفارة.



وقامت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية اندونيسيا بتشكيل خلية أزمة على الفور وأعلنت عن أرقام طوارئ للسفارة لخدمة الجالية والطلبة الفلسطينيين المقيمين في اندونيسيا، وهم جميعا يتمتعون بصحة جيدة ولا يوجد اي اصابات بينهم.





كما وتواصلت السفارة معهم من اجل حثهم على اتباع اجراءات السلامة والوقاية في هذا الوقت العصيب.



وتقوم سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية الصين الشعبية الصديقة بمتابعة طلبات وزارة الصحة المتعلقة بتأمين المستلزمات والتجهيزات الطبية وبخاصة فحوصات فايروس كوفيد 19 وهو الامر الذي استجابت له الجهات الصينية المعنية، وتتابع السفارة تسهيل وتنسيق طلبات عدد من طلبات الشراء الواردة من رجال الاعمال والتجار في الوطن الذين يسعون لتوفير مستلزمات دوائية وتجهيزات طبية للقطاع الخاص.



وبالنسبة لطلبتنا الدارسين في الصين فهم بأفضل حال، في حين ان ابناء الجالية في عموم الصين يتمتعون بصحة وعافية ، ويقوم السفير بشكل دائم بالتواصل معهم لتلببية طلباتهم وتسهيل الاجراءات المتعلقة بتمديد جوازات سفرهم المنتهية بالتنسق مع دائرة الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية.



رام الله - دنيا الوطنبناء على تفويض رئيس الوزراء د. محمد اشتية، يواصل وزير الخارجية والمغتربين د رياض المالكي متابعته اليومية الحثيثة لجميع الطلبات التي ترد اليه عبر سفارات دولة فلسطين بشأن تمديد جواز السفر المنتهية الصلاحية لعديد المواطنين الفلسطينيين، حيث يتم تمديدها والتعامل معها كحالات الاستثنائية طارئة بعد دراسة كل حالة والتدقيق فيها.ويتابع المالكي على مدار الساعة وفق بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الطلبات التي قدمتها دولة فلسطين لعديد الدول الشقيقة والصديقة لتأمين المزيد من الاحتياجات الضرورية لوزارة الصحة الفلسطينية وفي مقدمتها عينات الفحص وأجهزة التنفس، والتي منها متابعاته المتواصلة بهذا الخصوص مع جمهورية الصين الشعبية الصديقة.