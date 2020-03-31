إسرائيل تضع قادة جيشها بالحجر الصحي

قال ناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه تقرر إدخال رئيس الأركان الجنرال أفيف كوخافي إلى الحجر الصحي في مكتبه حتى نهاية الأسبوع.





وأوضح جيش الاحتلال، القرار يطال قائد قيادة الجبهة الداخلية ورئيس هيئة العمليات، لمشاركتهم في جلسة مع قادة من وحدات الارتباط التابعة لقيادة الجبهة الداخلية قبل عشرة أيام حيث تبين أن أحد القادة (من الاحتياط) الذين شاركوا في الجلسة مريض بالكورونا.



يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، أدخل أمس الاثنين في الحجر الصحي وذلك لمدة أسبوعاً خوفاً من اصابته بفيروس كورونا، فيما أظهرت النتائج الأولية أنه غير مصاب.





رام الله - دنيا الوطن