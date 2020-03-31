الرئاسة الروسية: بوتين يخضع لفحوصات طبية دورية خاصة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطنأفادت قناة (الجزيرة) اليوم الثلاثاء، أن مدير المستشفى الذي رافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بجولته في مركز مكافحة (كورونا) بموسكو، أصيب بالفيروس.وأكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن بوتين، يخضع لفحوصات طبية دورية خاصة بفيروس (كورونا)، مشدداً على أن حالته الصحية جيدة.