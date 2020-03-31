وفاة رئيس إفريقي سابق بفيروس (كورونا)

الرئيس السابق لجمهورية الكونغو برازافيل جاك يواكيم

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رام الله - دنيا الوطن

توفى الرئيس السابق لجمهورية الكونغو برازافيل جاك يواكيم يومبي أوبانغو، صباح اليوم بسبب فيروس كورونا المستجد، وذلك إثر تدهور حالته الصحية، عن عمر يناهز 81 عاما.



وأكد نجله جان جاك يومبي أوبانغو، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن والده توفى أثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.



يذكر أن جاك يواكيم تولى الحكم فى الكونغو برازافيل بعد اغتيال الرئيس الأسبق للبلاد ماريان نغوابي، فى الفترة من 1977 حتى 1979.