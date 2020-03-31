هيئة الأسرى: الأسير إياد جرجاوي محتجز بمعتقل"جلبوع" بوضع صحي حرج

الأسير إياد جرجاوي

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير صادر عنها اليوم الثلاثاء، أن الأسير إياد جرجاوي (34 عاماً) من مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، محتجز بمعتقل "جلبوع" الإسرائيلي، بوضع صحي حرج وخطير.



وأوضحت الهيئة أن الأسير يعاني من ورم سرطاني في الكتلة العصبية بالدماغ تم اكتشافه حديثاً، وهو بحاجة ماسة إلى عملية جراحية خلال ثلاث أسابيع، لكن إدارة المعتقل تماطل بتحويله لتلقي العلاج اللازم لحالته الصعبة.



وأضافت أنه في حال لم يتم نقل الأسير جرجاوي إلى المشفى بأسرع وقت ممكن، فإنه مهدد بأن يفقد بصره والقدرة على الحركة بإحدى جوانب جسده.



ولفتت الهيئة أنه منذ عدة أشهر بدأ الأسير جرجاوي يشتكي من صداع مؤلم ومستمر وتشنجات متكررة، إضافة إلي معاناته من مضاعفات إصابة سابقة برصاص متفجر في البطن، تعرض لها قبل اعتقاله، ورغم أوجاعه الحادة لم تكترث إدارة المعتقل له، وماطلت بتحويله لاجراء الفحوصات مما أدى إلى تفاقم وضعه الصحي.



وحملت الهيئة بختام تقريرها إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقلين، لا سيما المرضى منهم كحال الأسير جرجاوي والذي يعتبر من الفئات الأكثر ضعفاً ومن ذوي المناعة المتهالكة، وخاصة في ظل الأوضاع الاستثنائية تزامناً مع تفشي (وباء كورنا) داخل إسرائيل، وطالبت بضرورة الافراج الفوري عنهم وبلا شروط.



يذكر بأن الأسير جرجاوي معتقل منذ تاريخ 13/6/2011 ومحكوم بالسجن لـ 9 سنوات التي أوشكت على الانتهاء.