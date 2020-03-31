إحصائية "مخيفة" لوفيات (كورونا) في إسبانيا

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رام الله - دنيا الوطن

عادت إسبانيا، الثلاثاء، لتسجل رقما قياسيا جديدا منذ بداية انتشار الوباء، نتيجة وفاة 849 شخصا خلال 24 ساعة.



ووفق (سكاي نيوز) فقد أودى وباء (كورونا) بحياة 8189 شخصا في إسبانيا، ثاني أكثر دولة تضررا بالمرض، من حيث عدد الوفيات، بعد إيطاليا.



كما تسارع ارتفاع عدد الإصابات اليومي من جديد، ليبلغ أعلى مستوياته، إذ أصيب 9222 شخصا في 24 ساعة، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 94417 إصابة.



يشار إلى أن عدد الوفيات في إسبانيا يأتي بعد إيطاليا، التي بلغ عدد الوفيات فيها أكثر من 10 آلاف حالة وفاة.