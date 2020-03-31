مستوطنون يجرفون أراضي جنوب نابلس

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رام الله - دنيا الوطن

قامت جرافات، تابعة لمستوطنين، اليوم الثلاثاء، بتجريف عدة دونمات من أراضي قريتي جالود وقريوت جنوب محافظة نابلس.



وأكد عضو لجنة مقاومة الاستيطان في قريوت بشار القريوتي، أن جرافات تابعة للمستوطنين، تعمل منذ ساعات على تجريف أراض تابعة لقريتي جالود وقريوت، مزروعة بأشجار الزيتون، وتقع بمحاذاة مستوطنة (شفوت راحيل).