وزارة الاقتصاد الوطني تغلق محلاً تجارياً يبيع مواد منتهية الصلاحية برام الله









رام الله - دنيا الوطناغلقت وزارة الاقتصاد الوطني في محافظة رام الله والبيرة، قبل قليل وبأمر وبحضور النائب العام للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية علاء التميمي محلا تجاريا يبع سلع منتهية الصلاحية.وبينت مدير مديرية وزارة الاقتصاد الوطني في محافظة هزار ابو بكر ان الاغلاق جاء اثناء جولة تفتيشية نفذتها طواقم حماية المستهلك على المحلات التجارية تم خلالها اكتشاف ان السلع المعروضة على رفوف المحال التجاري منتهية الصلاحية وعلى اثر ذلك تم استدعاء جهاز الامن الوقائي وتم عملية اغلاق المحل وإحالة ملف التاجر الى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه.ومن الجدير ذكره ان وزارة الاقتصاد احالت منذ ظهور فيروس كورونا، حتى اليوم، 44 ملفاً إلى النيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، لعدم إشهار الأسعار والتلاعب بأسعار السلع المحددة في قائمة السعر الاسترشادي الصادرة عن الوزارة، إضافة لمشاغل خياطة غير مرخصة تعمل على إنتاج كمامات غير مطابقة للمواصفات.