طالع الرابط.. التنمية بغزة توضح كيفية تقديم شكوى لمن لم يستلم منحة 100 دولار

رام الله - دنيا الوطنأكدت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية، عزيزة الكحلوت، أن من تنطبق عليه شروط استلام المنحة القطرية (أي استفاد أقل من 9 مرات)، أو لديه 5 أفراد فأكثر في أسرته، ولم يُدرج اسمه، عليه تقديم شكوى للوزارة، التي ستنظر فيها.وقالت الكحلوت، في تصريحات صحفية: إن "المبلغ الوارد لمنحة الـ 100 دولار، يقسم كل مرة حسب ما يصل، واللجنة القطرية هي من تتحكم بالأموال، وتنسق مع الوزارة في موضوع الكشوفات وآلية الصرف".وأضافت: "10 ملايين دولار، هي ما وصلت هذه المرة، وجرى تقسيمها على 100 ألف أسرة في قطاع غزة، فيما كان المبلغ في المرة الماضية 12 مليون دولار، جرى تقسيمها على 120 ألف أسرة".