مصطفى البرغوثي: اقتحامات جيش الاحتلال دناءة وعنصرية





وقال البرغوثي في تصريح وصل "دنيا الوطن" :بدل أن تفرج قوات الاحتلال عن الأسرى الفلسطينيين، وخاصة المرضى والأطفال، فإنها تزيد الخطر عليهم، باعتقال المزيد من الأسرى، ومنهم أشخاص يعانون من أمراض مزمنة خطيرة، وبدل أن تخفف حصارها على الفلسطينيين، فإنها تقتحم بيوتهم، وتحاول نشر الرعب بينهم.





وطالب البرغوثي، المؤسسات الدولية بالضغط على إسرائيل؛

لوقف هذه الاقتحامات والاعتداءات الخطيرة.

رام الله - دنيا الوطنوصف الدكتور مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي، على اقتحام مدينة رام الله، وبلدة كوبر، ومخيم الأمعري، وتنفيذ اعتقالات جديدة بحق الفلسطينيين، بأنها عمل عنصري دنيء، في وقت يخوض فيه الشعب الفلسطيني، والإنسانية جمعاء، معركة بطولية ضد تفشي وباء (كورونا).