الاحتلال يُحوّل الأسير عمر البرغوثي للاعتقال الإداري

الأسير الشيخ عمر البرغوثي

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رام الله - دنيا الوطن

حولت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، الأسير الشيخ عمر البرغوثي، للاعتقال الإداري.



وقال مكتب إعلام الأسرى، نقلًا عن شقيقة الأسير الشيخ عمر البرغوثي، إن الاحتلال قام بتحويله إلى الاعتقال الإداري صباح اليوم.



وكانت قوات الاحتلال، قد اعتقلت فجر اليوم، الشيخ عمر البرغوثي (أبو عاصف) ونجله محمد، بعد أن اقتحمت منزلهم في قرية كوبر شمال رام الله، بالضفة الغربية المحتلة.



ويعتبر القيادي البرغوثي، أحد الرموز الوطنية الفلسطينية، قضى أكثر من 25 سنة في سجون الاحتلال، وهو والد الشهيد صالح البرغوثي، والأسير عاصم البرغوثي، وتعرض وعائلته للاعتقال الإسرائيلي، وهدم منازلهم.



جدير بالذكر، أن قوات الاحتلال، شنت، الليلة الماضية، وفجر اليوم، حملة اعتقالات في القدس، وأنحاء من الضفة الغربية المحتلة، طالت عددًا من المواطنين بينهم سيدة.