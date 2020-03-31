شؤون فلسطينية

مساء اليوم.. قرارات جديدة تخص قطاع غزة حول (كورونا)

مساء اليوم.. قرارات جديدة تخص قطاع غزة حول (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
قالت وكالة (الرأي) ظهر اليوم الثلاثاء: إنه سيتم الإعلان، مساء اليوم عن قرارات جديدة، تخص قطاع غزة.

وأوضحت الوكالة، أن الإيجاز الصحفي لمركز الإعلام والمعلومات الحكومي لمواجهة فيروس (كورونا)، سيكون اليوم، بحضور محمد عوض، رئيس لجنة العمل الحكومي، حيث سيتم الإعلان عن قرارات جديدة في ظل الظروف الراهنة.

وأشارت إلى أن القرارات، ستصدر الساعة 6 مساء، من مقر وزارة الصحة، في عيادة الرمال.

وقال رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة، محمد عوض: اتخذنا إجراءات أكثر حدة لمواجهة (كورونا) لأن الإمكانات بغزة محدودة، ولا نستطيع مواجهة الوباء بها.

وأضاف: نعمل بخطة حكومية، تتعلق بكل الاتجاهات، ومهمتنا الأساسية الحفاظ على سلامة شعبنا الفلسطيني، متابعًا: هذه المرحلة، تحتاج إلى دقة في الإجراءات، ودقة في النشر، نظراً لحساسية الظروف، التي يعيشها قطاع غزة في مواجهة فيروس (كورونا).

أخبار ذات صلة

هيئة الأسرى: الأسير إياد جرجاوي محتجز بمعتقل&#34;جلبوع&#34; بوضع صحي حرج

هيئة الأسرى: الأسير إياد جرجاوي محتجز بمعتقل"جلبوع" بوضع صحي حرج

مستوطنون يجرفون أراضي جنوب نابلس

مستوطنون يجرفون أراضي جنوب نابلس

وزارة الاقتصاد الوطني تغلق محلاً تجارياً يبيع مواد منتهية الصلاحية برام الله

وزارة الاقتصاد الوطني تغلق محلاً تجارياً يبيع مواد منتهية الصلاحية برام الله

طالع الرابط.. التنمية بغزة توضح كيفية تقديم شكوى لمن لم يستلم منحة 100 دولار

طالع الرابط.. التنمية بغزة توضح كيفية تقديم شكوى لمن لم يستلم منحة 100 دولار

تيسير خالد: المتاجرة بصحة المواطنين جريمة تستحق أقسى واقصى العقوبات

تيسير خالد: المتاجرة بصحة المواطنين جريمة تستحق أقسى واقصى العقوبات

مصطفى البرغوثي: اقتحامات جيش الاحتلال دناءة وعنصرية

مصطفى البرغوثي: اقتحامات جيش الاحتلال دناءة وعنصرية

إطلاق عريضة للمطالبة بالإفراج عن الأسرى في سجون الاحتلال

إطلاق عريضة للمطالبة بالإفراج عن الأسرى في سجون الاحتلال

أبو الريش: وضعنا خطط مدروسة ومتلاحقة فيما لو انتشر الفيروس بغزة

أبو الريش: وضعنا خطط مدروسة ومتلاحقة فيما لو انتشر الفيروس بغزة

التعليقات

الدنيا حكايات

إبراهيم ملحم و(كورونا) بنورة

إبراهيم ملحم و(كورونا) بنورة

شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: الأسير إياد جرجاوي محتجز بمعتقل&#34;جلبوع&#34; بوضع صحي حرج

هيئة الأسرى: الأسير إياد جرجاوي محتجز بمعتقل"جلبوع" بوضع صحي حرج

مستوطنون يجرفون أراضي جنوب نابلس

مستوطنون يجرفون أراضي جنوب نابلس

وزارة الاقتصاد الوطني تغلق محلاً تجارياً يبيع مواد منتهية الصلاحية برام الله

وزارة الاقتصاد الوطني تغلق محلاً تجارياً يبيع مواد منتهية الصلاحية برام الله

تيسير خالد: المتاجرة بصحة المواطنين جريمة تستحق أقسى واقصى العقوبات

تيسير خالد: المتاجرة بصحة المواطنين جريمة تستحق أقسى واقصى العقوبات

مصطفى البرغوثي: اقتحامات جيش الاحتلال دناءة وعنصرية

مصطفى البرغوثي: اقتحامات جيش الاحتلال دناءة وعنصرية

إطلاق عريضة للمطالبة بالإفراج عن الأسرى في سجون الاحتلال

إطلاق عريضة للمطالبة بالإفراج عن الأسرى في سجون الاحتلال

محافظة القدس تعلن رسميا عن اطلاق منصتها الالكترونية &#34;مدد&#34;

محافظة القدس تعلن رسميا عن اطلاق منصتها الالكترونية "مدد"

الاحتلال يُحوّل الأسير عمر البرغوثي للاعتقال الإداري

الاحتلال يُحوّل الأسير عمر البرغوثي للاعتقال الإداري

منوعات

استغلوا (إغلاق كورونا).. وسرقوا لوحة لفنان عالمي

استغلوا (إغلاق كورونا).. وسرقوا لوحة لفنان عالمي

الحجر المنزلي يجعل ديميت أوزدمير تنهي علاقتها الغرامية

الحجر المنزلي يجعل ديميت أوزدمير تنهي علاقتها الغرامية

مرام عبد العزيز: لساني طويل وعندي عقلية إجرامية

مرام عبد العزيز: لساني طويل وعندي عقلية إجرامية

بدور البراهيم تتعرض للسخرية بسبب &#34;اتفاقية الغيرة&#34; مع زوجها

بدور البراهيم تتعرض للسخرية بسبب "اتفاقية الغيرة" مع زوجها

نجمة &#34;آراب أيدول&#34; تعلن إصابتها بالكورونا وتكشف تفاصيل حالتها

نجمة "آراب أيدول" تعلن إصابتها بالكورونا وتكشف تفاصيل حالتها

شاهد: زوجة جورج سيدهم تروي تفاصيل رحلة مرضه وأيامه الأخيرة

شاهد: زوجة جورج سيدهم تروي تفاصيل رحلة مرضه وأيامه الأخيرة

شاهد: الخوف من كورونا يجمع أحلام وأصالة

شاهد: الخوف من كورونا يجمع أحلام وأصالة

شاهد.. دينا: لا يجوز ارتداء الـ (كمامة) أثناء الرقص

شاهد.. دينا: لا يجوز ارتداء الـ (كمامة) أثناء الرقص

شيماء الحاج لـ&#34;نضال الأحمدية&#34;: &#34;اللي بيته من إزاز ميحدفش الناس بالحجارة&#34;

شيماء الحاج لـ"نضال الأحمدية": "اللي بيته من إزاز ميحدفش الناس بالحجارة"

شاهد: نسرين طافش من داخل الحجر المنزلي &#34;رقص وغناء وطبخ&#34;

شاهد: نسرين طافش من داخل الحجر المنزلي "رقص وغناء وطبخ"

عربي

وفاة عبد الحليم خدام نائب الرئيس السوري سابقًا

وفاة عبد الحليم خدام نائب الرئيس السوري سابقًا

شاهد: مصر تُوجّه رسائل للعالم حول (كورونا) عبر هرم خوفو

شاهد: مصر تُوجّه رسائل للعالم حول (كورونا) عبر هرم خوفو

عزل قرية مصرية بالكامل إثر ظهور إصابات بفيروس (كورونا)

عزل قرية مصرية بالكامل إثر ظهور إصابات بفيروس (كورونا)

السعودية تعزل 6 أحياء بمكة المكرمة بسبب (كورونا)

السعودية تعزل 6 أحياء بمكة المكرمة بسبب (كورونا)