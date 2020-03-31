مساء اليوم.. قرارات جديدة تخص قطاع غزة حول (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وكالة (الرأي) ظهر اليوم الثلاثاء: إنه سيتم الإعلان، مساء اليوم عن قرارات جديدة، تخص قطاع غزة.



وأوضحت الوكالة، أن الإيجاز الصحفي لمركز الإعلام والمعلومات الحكومي لمواجهة فيروس (كورونا)، سيكون اليوم، بحضور محمد عوض، رئيس لجنة العمل الحكومي، حيث سيتم الإعلان عن قرارات جديدة في ظل الظروف الراهنة.



وأشارت إلى أن القرارات، ستصدر الساعة 6 مساء، من مقر وزارة الصحة، في عيادة الرمال.



وقال رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة، محمد عوض: اتخذنا إجراءات أكثر حدة لمواجهة (كورونا) لأن الإمكانات بغزة محدودة، ولا نستطيع مواجهة الوباء بها.



وأضاف: نعمل بخطة حكومية، تتعلق بكل الاتجاهات، ومهمتنا الأساسية الحفاظ على سلامة شعبنا الفلسطيني، متابعًا: هذه المرحلة، تحتاج إلى دقة في الإجراءات، ودقة في النشر، نظراً لحساسية الظروف، التي يعيشها قطاع غزة في مواجهة فيروس (كورونا).