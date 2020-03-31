شاهد: تعقيم مدينة رام الله بعد اقتحامها من الاحتلال

وقال رئيس بلدية رام الله، موسى حديد: إ

رام الله - دنيا الوطنبدأت اليوم الثلاثاء، عملية تنظيف وتعقيم المناطق والأحياء، التي اقتحمتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجراً، برام الله.ن طواقم البلدية، عملت منذ السابعة صباحاً على تعقيم الشوارع والأماكن العامة، والبنايات السكنية، التي تم اقتحامها من قبل قوات الاحتلال، كإجراء احترازي".وأشار إلى أن حملة التنظيف والتعقيم من المتوقع، أن تستمر لعشر ساعات متواصلة، بهدف طمأنة المواطنين، والتأكد من سلامتهم.وكانت قوات الاحتلال، قد اقتحمت عدة مناطق في مدينة رام الله والبيرة، واعتقلت أربعة مواطنين، بينهم محامٍ وسط اندلاع مواجهات.